У Європі змоделювали напад росії на Литву

Їх результати виявились невтішними – москва здатна добитись поставлених цілей за лічені дні.

У Німеччині провели навчання, що імітують вторгнення росії до Литви. Ї

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Штабна гра, яку організував Німецький центр військових ігор Університету Гельмута-Шмідта Збройних сил Німеччини, стала предметом гарячих обговорень ще до того, як були опубліковані її результати.

У навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців Німеччини та НАТО, законодавців та відомих експертів з безпеки, які розігрували сценарій, дія якого відбувається у жовтні 2026 року Під час навчань росія використала привід гуманітарної кризи в російському Калінінграді, щоб захопити литовське місто Маріямполе. Ідея "гуманітарної місії" виявилась достатньою, щоб США відмовилися задіювати статтю 5 Угоди НАТО, яка закликає до союзницької допомоги.