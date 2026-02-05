З російського полону повернулися 157 українців

У Коордштабі показали перші кадри зі звільненими з полону українцями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Батьківщину з російського полону в четвер, 5 лютого, повернулися 150 українських захисників та семеро цивільних громадян.

З російського полону були звільнені бійці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, серед них —солдати, офіцери та сержанти. 139 звільнених із полону перебували в російській неволі ще з 2022 року.

"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати", — наголосив президент.

Зеленським вказав, що робота щодо звільнення українських громадян з полону рф і далі продовжується.

"Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", — додав він.

Перед цим спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що про перший обмін полоненими за пʼять місяців домовилися під час тристороніх мирних переговорів у Абу-Дабі, що відбулися 4—5 лютого.