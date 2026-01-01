Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Ірані під час протестів загинув Корпусу вартових ісламської революції

01 січня 2026, 15:57
В Ірані під час протестів загинув Корпусу вартових ісламської революції
Фото: DW
У смерті гвардійця КВІР звинуватив напряму демонстрантів.
В Ірані під час протестів проти стрімкого зростання вартості життя вчора ввечері вбили добровольця-члена воєнізованого формування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
 
Про це повідомляє France24.
 
Чоловіка вбили на заході країни. Це перша смерть представника сил безпеки під час протестів. Спонтанні протести, спричинені невдоволенням економічною ситуацією в Ірані, розпочалися в неділю на найбільшому ринку мобільних телефонів Тегерана, коли власники магазинів закрили свої магазини. З того часу до протестів доєдналися студенти у всій країні.
 
Смерть 21-річного добровольця сил “Басідж”, що входять до складу КВІР, може ознаменувати початок жорсткішої реакції іранської теократії на демонстрації, які сповільнилися в столиці Тегерані, але поширилися на інші провінції, зазначає видання. Державне агентство новин IRNA повідомило про смерть бійця Корпусу вартових ісламської революції, проте не надало жодних подробиць. Іранське інформаційне агентство Student News Network, яке вважають близьким до “Басідж”, у смерті гвардійця звинуватило напряму демонстрантів.
 
Представники влади зазначають, що у середу мітингарі атакували на півдні Ірану офіс губернатора, вибивши двері та вікна. Цивільний уряд Ірану під керівництвом президента-реформатора Масуда Пезешкіяна намагався сигналізувати про бажання вести переговори з протестувальниками. Однак Пезешкіян визнав, що він мало що може зробити, оскільки іранський ріал швидко знецінюється: 1 долар зараз коштує близько 1,4 мільйона ріалів.
 
Тим часом державне телебачення окремо повідомило про арешти семи осіб, зокрема п'ятьох монархістів, та двох інших, яких пов’язують з групами, що базуються в Європі. У межах іншої операції сили безпеки конфіскували 100 контрабандних пістолетів. Видання зазначає, що протести наразі не досягли масштабів загальнонаціональних протестів 2022 року, спричинених смертю 22-річної Махси Аміні під час затримання поліцією.
 
Іранська теократія оголосила середу державним святом на більшій частині території країни, посилаючись на холодну погоду, ймовірно, щоб змусити людей виїхати зі столиці на довгі вихідні. В Ірані вихідні припадають на четвер і п'ятницю, а субота – це день народження імама Алі, що є ще одним святом для багатьох. Економіка Ірану роками перебуває у занепаді на тлі через серйозних санкцій США та міжнародної спільноти через ядерну програму Тегерана.

 

Іранвійна в Україніросія окупанти

