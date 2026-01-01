В Ірані під час протестів загинув Корпусу вартових ісламської революції

В Ірані під час протестів проти стрімкого зростання вартості життя вчора ввечері вбили добровольця-члена воєнізованого формування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Чоловіка вбили на заході країни. Це перша смерть представника сил безпеки під час протестів. Спонтанні протести, спричинені невдоволенням економічною ситуацією в Ірані, розпочалися в неділю на найбільшому ринку мобільних телефонів Тегерана, коли власники магазинів закрили свої магазини. З того часу до протестів доєдналися студенти у всій країні.

Смерть 21-річного добровольця сил “Басідж”, що входять до складу КВІР, може ознаменувати початок жорсткішої реакції іранської теократії на демонстрації, які сповільнилися в столиці Тегерані, але поширилися на інші провінції, зазначає видання. Державне агентство новин IRNA повідомило про смерть бійця Корпусу вартових ісламської революції, проте не надало жодних подробиць. Іранське інформаційне агентство Student News Network, яке вважають близьким до “Басідж”, у смерті гвардійця звинуватило напряму демонстрантів.

Представники влади зазначають, що у середу мітингарі атакували на півдні Ірану офіс губернатора, вибивши двері та вікна. Цивільний уряд Ірану під керівництвом президента-реформатора Масуда Пезешкіяна намагався сигналізувати про бажання вести переговори з протестувальниками. Однак Пезешкіян визнав, що він мало що може зробити, оскільки іранський ріал швидко знецінюється: 1 долар зараз коштує близько 1,4 мільйона ріалів.