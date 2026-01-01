Кулеба розповів про наслідки російських атак на залізничну інфраструктуру України
01 січня 2026, 16:33
Пошкоджене депо та вантажні вагони.
Російські війська у четвер, 1 січня, завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській, Волинській та Одеській областях.
Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині", - повідомив Кулеба.
За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.Також росіяни вдарили по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони.
Крім того, окупанти завдали ударів "Шахедами" по логістичній інфраструктурі Одеської області, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи. Кулеба зазначив, що ремонтні бригади "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.