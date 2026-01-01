Кулеба розповів про наслідки російських атак на залізничну інфраструктуру України

Пошкоджене депо та вантажні вагони.

Російські війська у четвер, 1 січня, завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській, Волинській та Одеській областях.

Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині", - повідомив Кулеба.

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.Також росіяни вдарили по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони.