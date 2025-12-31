Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія дестабілізує мирний процес поширенням фейків про Україну – Каллас

31 грудня 2025, 18:01
За її словами, історії про нібито атаку на резиденцію путіна.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що росія намагається зірвати реальний прогрес у переговорах про мир, поширюючи неправдиві звинувачення щодо нібито української атаки на резиденцію путіна.

Кая Каллас у середу у соцмережі X (Twitter) закликала не вірити безпідставним звинуваченням рф, яка з початку війни завдає ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

"Заява москви про нібито атаку на ключові урядові об’єкти є навмисним відволіканням уваги. росія прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру, якого досягли Україна та її західні партнери", – йдеться у пості.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав історію про "атаку на резиденцію" фейком рф, що демонструє небажання країни-агресора робити кроки для завершення війни.

У МЗС України заявили, що подібні звинувачення мають на меті знайти привід для відмови від мирних зусиль. Президентка Молдови Мая Санду також звинуватила москву у спробах зриву переговорів.

 
РосіяКая Каллас

