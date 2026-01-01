Умєров у Туреччині зустрівся з очільником МЗС

Говорили про повернення українців із російського полону.

Секретар РНБО Рустем Умєров перебуває у Туреччині. В Анкарі він зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це він написав у Telegram.

За словами Умєрова, вони говорили про безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків.