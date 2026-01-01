Умєров у Туреччині зустрівся з очільником МЗС
01 січня 2026, 18:13
Фото: телеграм-канал Рустема Умєрова
Говорили про повернення українців із російського полону.
Секретар РНБО Рустем Умєров перебуває у Туреччині. В Анкарі він зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це він написав у Telegram.
За словами Умєрова, вони говорили про безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків.
"Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей. Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Продовжуємо роботу у тісній взаємодії", - додав Умєров.
Він доповів Володимирові Зеленському про підсумки перемовин із турецькою стороною.