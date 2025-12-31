Франція і Німеччина не дійшли згоди щодо винищувача FCAS

Через що ухвалення рішення відклали на пізніше.

Німеччина та Франція не змогли до кінця 2025 року врегулювати розбіжності щодо спільного проєкту винищувача нового покоління Future Combat Air System (FCAS), що фактично відклало ухвалення рішення про його подальшу реалізацію на невизначений термін.

Про це пише Euractiv із посиланням на представника уряду Німеччини.

За словами німецького урядовця, попри початкові плани Берліна та Парижа, остаточне рішення щодо продовження проєкту FCAS до кінця року ухвалене не було, а нові строки наразі не визначені.

Проєкт FCAS передбачає створення винищувача шостого покоління, здатного працювати в єдиній мережі з безпілотниками та цифровою бойовою хмарою. Літак має з 2040 року замінити бойові авіапарки Німеччини, Франції та Іспанії. Подальші затримки можуть поставити під загрозу цей графік.

Питання FCAS планували обговорити канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на саміті ЄС у Брюсселі в середині грудня, однак жодних публічних заяв за підсумками зустрічей не прозвучало.

Основною причиною конфлікту є розбіжності між ключовими підрядниками: французька компанія Dassault прагне отримати провідну роль у програмі, що Берлін вважає неприйнятним, наполягаючи на рівноправній участі німецького Airbus.

Додаткові складнощі створюють різні оборонні потреби країн. Франції потрібен винищувач, здатний нести ядерну зброю та діяти з авіаносця, тоді як Німеччина, не маючи авіаносців, уже ухвалила рішення закупити американські F-35 для виконання ядерної місії НАТО.

Раніше керівник Dassault публічно поставив під сумнів майбутнє FCAS, заявивши, що подальша участь Франції залежатиме від готовності Німеччини скоротити залежність від американських озброєнь.