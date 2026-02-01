Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен

Відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує новий звіт CSIS, який спростовує міф про "непереможну росію": за три роки війни вона втратила понад 1,2 мільйона солдатів – більше, ніж у всіх радянських і російських війнах разом узятих після Другої світової. Водночас росія зазнала цих катастрофічних втрат заради мізерних територіальних здобутків – її наступ просувається повільніше, ніж відома битва на Соммі, яка вважається символом марнотратної війни. Автор також демонструє, як адміністрація Трампа продовжує надавати путіну дипломатичне прикриття, вигадуючи "досягнення" на кшталт нібито домовленості про припинення обстрілів Києва.

Перша історія буде присвячена останньому звіту Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) про дії росії в російсько-українській війні. Це надзвичайно важлива відповідь на проросійську риторику, яку можна почути в багатьох інших місцях, зокрема в Білому домі.

Крім того, минулого тижня було два чи три різних приклади (залежно від того, як їх рахувати), наскільки тісно Трамп і путін співпрацюють у цій війні. Один із них був справді дивним моментом війни. Трамп пообіцяв світові, що путін погодився на певну форму перемир'я, щоб не завдавати Україні надто великої шкоди в цей холодний період. Проте росіяни продовжували завдавати шкоди, ніби нічого не сталося. До того ж адміністрація Трампа продовжує захищати путіна, надаючи російському диктатору прикриття у вигляді фіктивних переговорів, про успіх яких вони повідомляють світові. Мабуть, ми не можемо очікувати нічого іншого від адміністрації, очолюваної людиною, яка зберігає свою фотографію з путіним серед сімейних фотографій.

російський наступ просувається повільніше, ніж битва на Соммі

Передусім я повинен зробити застереження. Я є старшим співробітником-нерезидентом CSIS і пишаюся цією співпрацею. Хоча багато аналітичних центрів у Вашингтоні та інших містах шокуюче змінили свою позицію, аби відповідати політиці адміністрації Трампа (яка страшенно послаблює США), CSIS залишається основою надійних, об'єктивних досліджень. Ви можете переконатися в цьому, ознайомившись з одним із їхніх останніх звітів, який можна безкоштовно завантажити в повному обсязі тут. Будь ласка, знайдіть хвилинку і завантажте собі копію.

Хоча надто багато людей, які займають найвищі посади, приймають аргументи Кремля про надпотужну росію та її неминучу перемогу над Україною (я також обговорював цю проблему цього тижня у своїй статті про стратегію перемоги для України), цей звіт, написаний видатним істориком Сетом Джонсом та молодим науковцем Райлі Маккейбом, ставить три ключові питання. Це втрати росії (та України), здобутки росії у зв'язку з цими втратами, а також економічні та технологічні ресурси росії. Щодо кожного з них вони показують, що росія далеко не є великою державою, яка крокує до перемоги, а є "державою, що занепадає", яка досягає незначних успіхів за шокуюче високу ціну.

Дозвольте мені навести три аргументи, щоб ви могли зрозуміти, наскільки важливим є цей звіт.

Втрати росії: іноді люди говорять про те, що росія втратила 1,2 мільйона солдатів (ймовірно, це мінімальна оцінка), і не усвідомлюють, наскільки шокуючою є ця цифра з історичної точки зору. У порівнянні з результатами великих держав у ХХ і ХХІ століттях, росіяни втрачають солдатів з безпрецедентною швидкістю. Ось один уривок, який дозволяє оцінити ці втрати в певному контексті.

Ці цифри є надзвичайними. Жодна велика держава не зазнала навіть близько таких втрат чи жертв у жодній війні після Другої світової війни. Наприклад, цифри втрат і жертв на полі бою у США є значно нижчими: Сполучені Штати зазнали 54 487 бойових втрат під час Корейської війни, 47 434 загиблих під час війни у В'єтнамі, 149 загиблих під час війни в Перській затоці 1990–1991 років, 2 465 загиблих в Афганістані під час операції "Незламна свобода" та операції "Вартовий свободи" і 4 432 загиблих в Іраку під час операції "Іракська свобода". російські втрати та загиблі також є значними з історичної російської та радянської точки зору (див. Додаток А). Кількість російських загиблих на полі бою в Україні більш ніж у 17 разів перевищує кількість радянських загиблих в Афганістані в 1980-х роках, у 11 разів перевищує кількість загиблих під час Першої та Другої чеченських воєн у 1990-х та 2000-х роках відповідно, і більш ніж у п'ять разів перевищує кількість загиблих у всіх російських і радянських війнах, разом узятих, з часів Другої світової війни.

російські здобутки: Далі у звіті наголошується, що такі втрати були понесені заради шокуюче малих здобутків (з використанням дуже ефективних графіків). росіяни не тільки мало чого досягли з кінця 2022 року, але й їхній коефіцієнт втрат до просування досяг рівня, який, мабуть, є найгіршим у сучасній військовій історії. Це погано порівнюється, наприклад, з британськими успіхами під час битви на Соммі, які часто описуються в історії як жахливі втрати в боях за завойовану землю. Ось одна діаграма, яка показує, наскільки незначними були російські успіхи в Україні в історичному плані (зверніть увагу, як із продовженням війни успіхи стають все меншими й меншими в відносному вимірі).

Мені особливо подобається постійне згадування про Часів Яр у верхній частині. Ця битва триває вже два роки. Однак увага до неї зменшилася, оскільки російське просування в основному зупинилося, і замість цього журналісти та аналітики говорять про Покровськ і Куп'янськ, оскільки в цих місцях спостерігається дещо більше руху. Однак погляньте на Часів Яр. Після двох років атак і незліченних втрат росіяни все ще не захопили все місто. Щоб підкреслити це, ось карта лінії фронту навколо Часового Яру на сьогодні (з точністю до 2 кілометрів).

А ось та сама карта 2 роки і 1 місяць тому.

За 761 день лінія фронту просунулася, ймовірно, на 8 кілометрів. російський наступ на Часів Яр може бути найбільш саморуйнівним у сучасній військовій історії.

Економічна сила росії: Обговоривши високі втрати росії та незначні здобутки, звіт переходить до одного з факторів такого невдалого результату – слабкості російської економіки. Коротко кажучи, російська економіка просто не настільки сильна і ледве витримує витрати на ведення війни. Вона витрачає свої грошові резерви, її зростання стагнує, і вона не є конкурентоспроможною у сфері високих технологій. Один з графіків показує, що після початкового стрімкого зростання економіки, спричиненого величезними витратами відразу після повномасштабного вторгнення (що було цілком передбачувано), російське зростання сильно сповільнилося (що було непередбачувано).

Таке слабке зростання в 2025 і 2026 роках (за прогнозами) показує, наскільки російська економіка працює на межі своїх можливостей.

Якщо підсумувати ці моменти, то це підтверджує тезу про те, що російська військова машина працює неефективно і Україна може перемогти. Я знаю, що для постійних читачів цього блогу це, можливо, не є шоком, але це потрібно підкреслювати і поширювати серед ширшої аудиторії. Сподіваюся, цей чудовий звіт допоможе в цьому.

Трамп і путін разом, різні приклади

У своєму тижневику я часто аналізую одну головну новину, за якою йдуть дві коротші. Однак цього тижня я вирішив додати ще одну "головну" новину, що складається з двох, а то й трьох доказів. Хоча ці новини не були опубліковані разом, вони всі підкріплюють одну й ту ж тезу і, на мою думку, добре доповнюють одна одну. Це три різні докази того, наскільки близькими є Трамп і путін (або, принаймні, наскільки близьким Трамп хоче бути з путіним).

Почнемо з одного з менших, але найбільш показових прикладів того, наскільки Дональд Трамп цінує свої стосунки з путіним. Цього тижня репортер зробив фотографію з Пальмової кімнати в Білому домі, і ось що президент США вирішив повісити у своєму будинку: свою фотографію з путіним під час саміту на Алясці в серпні.

путін – військовий злочинець, який вбиває українців і власний народ, веде підривну кампанію проти колишніх європейських союзників США і викликає глибоку недовіру у американського народу. І все ж президент США хоче підкреслити їхні тісні стосунки, розмістивши їхню спільну фотографію неподалік від Овального кабінету. Для тих, хто не знає, Пальмова кімната – це кімната для людей, яких часто запрошують до Овального кабінету.

Навіть більше, важливість розміщення цієї фотографії не можна заперечувати, оскільки під нею розміщена фотографія Трампа з однією із його онучок (так мені сказали). Отже, це інтимний простір для Трампа. Ми знаємо, наскільки він одержимий переробкою Білого дому на свій лад і доклав чимало зусиль, щоб змінити все, від сантехніки у ванних кімнатах до розміщення золотих оздоблень, де тільки можна. Тому фотографія з путіним не могла бути розміщена там випадково. Для нього путін – близький соратник, майже член родини. І на даний момент йому, здається, байдуже, хто про це знає.

Щоб підкреслити, наскільки Трамп прагне співпрацювати з путіним – минулого тижня відбулися ще два політичні/дипломатичні моменти, які продемонстрували, наскільки американський президент перебуває в рабстві російського диктатора. Обидва вони були згадані під час телевізійних засідань Кабінету міністрів у Білому домі цього тижня. Це справді нестерпні події, під час яких члени найближчого оточення Трампа по черзі без стриманості вихваляють його на очах усього світу, виявляючи свою повну залежність від Трампа. Цього тижня було два особливо яскравих приклади принизливої улесливості. Міністр оборони Піт Гегсет сказав Трампу, що захоплення Ніколаса Мадуро було однією з найбільших військових операцій в "світовій історії", яка навіть затьмарила день Д у Другій світовій війні, а міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що Трамп "виправляє все" в країні.

Однак саме ця розмова між Трампом і Стівом Віткоффом найбільше розкрила інформацію про Трампа і путіна та про те, як США допомагають росії. Під час зустрічі Трамп попросив Віткоффа проінформувати його про перебіг переговорів між росією та Україною, і розмова прийняла несподіваний поворот.

Трамп: Стів. Е-е-е, росія, Україна, ми досягли значного прогресу. Чи могли б ви це пояснити? Віткофф: Українці насправді сказали, що ми досягли більшого прогресу за останній час, з Женеви, ніж вони бачили за останні чотири роки конфлікту. Отже, минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом, мною і Деном Дрісколлом зустрілися п'ять російських генералів. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Переговори продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато хороших речей, вони обговорюють угоду про територію і... [Нечутно] вони ведуть переговори. Ми маємо угоду про протокол безпеки, яка в основному завершена, угоду про процвітання, яка в основному... в основному завершена. І я думаю, що народ України зараз сповнений надії і очікує, що ми незабаром укладемо мирну угоду. Трамп: І через холод, екстремальний холод, у них така сама ситуація, як і у нас, е-е, я особисто попросив президента путіна не обстрілювати Київ та інші міста і селища протягом тижня. Це надзвичайна ситуація. Це не просто холод, це надзвичайний холод, рекордний холод, там теж така сама ситуація. Це велика, це велика купа поганої погоди, найгіршої. Але це було дійсно... Вони сказали, що ніколи не відчували такого холоду. І я особисто попросив президента путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився це зробити. І я мушу вам сказати. Я був дуже ввічливий. Багато людей казали, що не варто марнувати дзвінок. Ти цього не отримаєш. А він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили... Бо крім усього іншого, їм не потрібні ракети, що влучають у їхні міста. Тож я просто подумав, що повинен це сказати. Я вважав, що це було дуже, дуже добре, і... і Україна була... вони потерпають. Е-е, майже не вірили, але вони були дуже раді цьому, бо вони... вони дуже потерпають. Віткофф: Я думаю, це показує, пане Президенте, як ви забезпечуєте всеосяжну присутність у цих переговорах. Українці ніколи не думали, що це може статися. росіяни роблять речі, за які люди, можливо, не віддають їм належну повагу. І я думаю, що це завжди зводиться до вашого нездоланного духу.

З цього можна зробити два висновки: США продовжують надавати прикриття путіну, який вбиває українців. Українці розуміють, що США ними маніпулюють, вони не сподіваються, що адміністрація Трампа забезпечить їм справедливу угоду, і що під наглядом адміністрації Трампа не відбувається "багато хороших речей". Однак, підтримуючи цю фікцію, адміністрація відкидає будь-які спроби ввести санкції проти росії і допомагає відмовити європейців від більш рішучих дій на підтримку України. На даний момент уряд США просто бреше, щоб захистити путіна, який атакує українське цивільне населення. До речі, ця фікція триває і зараз. Віткофф щойно зустрівся з Кирилом Дмитрієвим у Флориді і опублікував цю позитивну заяву. За словами Віткоффа, росія "наполегливо працює" над укладенням мирної угоди.

Звісно, що так.

До загальної спроби прикинутися, що Трамп приводить путіна до столу переговорів про мир, додається конкретне надзвичайне твердження на засіданні кабінету міністрів, що путін погодився "протягом тижня не атакувати Київ та інші міста". Трамп здавався неймовірно гордим цим досягненням і кілька разів повертався до цієї теми. Видно, як він намагається сказати світові: "Дивіться, володимир насправді мене слухає і зробив те, про що я його просив".

Звісно, це також було безглуздим твердженням. Виявилося, що перерва в атаках на Київ та інші міста (насправді цього тижня було атаковано багато українських міст) майже закінчилася і збіглася з одним із етапів накопичення росією запасів для великих стратегічних атак. російське виробництво настільки обмежене, що росіянам часто потрібно від 10 днів до двох тижнів, щоб накопичити запаси ракет (Кінджал, Калібр тощо) для справді великих атак разом із Шахедами/Геранями. Здається, все, що зробив путін, – це використав таку фазу накопичення запасів, щоб сказати Трампу, що він не буде атакувати Київ, а Трамп так відчайдушно хотів показати, що має якийсь вплив на путіна, що розіграв це як велику перемогу.

Насправді, навіть минулого тижня росіяни здійснили численні атаки на українських цивільних, включаючи атаку на пасажирський поїзд поблизу Харкова, в результаті якої загинуло 5 цивільних осіб.

Ось так "добрий" путін відреагував на прохання Трампа. І, до речі, накопичення запасів для наступної масової атаки, здається, майже завершено.

Варто зазначити, що минуло вже три з половиною тижні з того часу, як нас востаннє запевняли, що Трамп підтримує голосування за законопроєкт Грема-Блюменталя про санкції проти росії. Тут ми дійсно бачимо "непохитний дух" Трампа в дії.

