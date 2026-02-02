Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія наростила виробництво балістичних ракет завдяки поставкам з Китаю

02 лютого 2026, 08:03
росія наростила виробництво балістичних ракет завдяки поставкам з Китаю
Фото: expert.ru
Китай став ключовим фактором відновлення російського військового виробництва після запровадження західних санкцій.

росія утричі наростила виробництво балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М" завдяки імпорту з Китаю.

Про це повідомляє аналітичний центр CSIS.

Аналітики зазначають, що Китай став ключовим фактором відновлення російського військового виробництва після запровадження західних санкцій.

У 2024 році товарообіг між КНР та рф сягнув майже 250 млрд доларів, тоді як у 2022 році він становив 190 млрд доларів. Частка Китаю у зовнішній торгівлі росії зросла до 33,8%, порівняно з 11,3% у 2014 році.

Особливу роль відіграють товари подвійного призначення, які росія використовує у військових цілях. Йдеться про комп’ютерні чіпи, верстати, радари, сенсори та датчики, яких рф не здатна виробляти у необхідних обсягах самостійно.

Крім того, у 2024 році на Китай припало 70% російського імпорту перхлорату амонію - критичного компонента палива для балістичних ракет.

Також зафіксовано постачання корпусів безпілотників, літієвих батарей та оптоволоконних кабелів, необхідних для виробництва дронів, які рф застосовує у війні проти України.

За даними ГУР Міноборони України, які наводить Defense Express, станом на грудень 2025 року росія виробляла близько 50 ракет 9М723 щомісяця, а її запаси оцінювалися у 200 одиниць. Для порівняння, з лютого 2022 до січня 2023 року рф виготовила лише 36 таких ракет загалом.

Таким чином, китайський експорт напряму сприяв триразовому зростанню темпів виробництва ракет для «Іскандерів», які росія використовує для ударів по українських містах.

Водночас МЗС Китаю офіційно заперечує, що Пекін допомагає росії у виробництві балістичних ракет.

Китайракетивійна в Українііскандерросія окупанти

Останні матеріали

Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється