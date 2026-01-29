Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція посадила на мілину танкер "тіньового флоту" рф

29 січня 2026, 10:28
Франція посадила на мілину танкер
Фото: з вільного доступу
Судно ходило під прапором Коморських Островів і було перехоплений ВМС Франції через підозрілу діяльність.

Французька влада посадила на мілину танкер GRINCH, що ймовірно належить до так званого "тіньового флоту" рф.

Про це повідомляє агенція Reuters

Судно ходило під фальшивим прапором Коморських Островів і на початку січня вийшло з російського порту Мурманськ.

Раніше ВМС Франції перехопили танкер через підозрілу діяльність. Капітана судна, громадянина Індії, тимчасово затримали, але згодом відпустили і дозволили повернутися на борт.

Французька влада продовжує перевірку можливого зв’язку судна з "тіньовим флотом" рф і його участі у схемах обходу міжнародних санкцій.

Раніше стало відомо, що викрито понад 60 суден "тіньового флоту" росії, Ірану та Венесуели.

 

