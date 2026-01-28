Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Викрито понад 60 суден "тіньового флоту" росії, Ірану та Венесуели – розвідка

28 січня 2026, 13:35
Викрито понад 60 суден
Зокрема, воєнна розвідка України розкрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).
Головне управління розвідки Міноборони України викрило 66 кораблів-фігурантів "тіньового флоту" росії, Ірану та Венесуели, які перевозять підсанкційну нафту.
 
Про це повідомляє у Telegram ГУР.
 
ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані суден "тіньового флоту" росії, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.
 
Зокрема, воєнна розвідка України розкрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ). Зазначається, що з 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.
 
Топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії рф - ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.
 
"Совкомфлот", який перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.
 
Наразі танкери "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.
 
Раніше такі судна "тіньового флоту" ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.
 
Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини рф, яка передбачає:
 
  • розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;
  • посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;
  • інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил рф у воєнний час.
 
ГУР закликало капітанів та екіпажів суден "тіньового флоту" уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.
 
"Недоброчесні оператори "тіньового флоту" зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів, залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголосили у розвідці.
 
розвідкавійна в УкраїніТіньовий флот рфросія окупанти

Останні матеріали

Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється