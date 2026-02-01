Делегація України летить до ОАЕ на переговори 2 лютого

Наступного тижня мають пройти тристоронні переговори в ОАЕ, Україна готується.

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу", - сказав глава держави.

Президент додав, що 2 лютого призначив нараду, щоб погодити "рамки розмови й підготувати все".

"У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна розраховує, що й "американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно".