Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI

Аналітик стратегічної політики, який спеціалізується на Китаї та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Анж Воше у публікації для Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) вважає, що нещодавнє повернення до агресивної риторики китайських дипломатів "войовничих вовків" часто сприймається як демонстрація зростаючої впевненості Пекіна на міжнародній арені. Проте ця запальна дипломатія насправді розкриває значно складнішу картину – глибокі внутрішні суперечності та боротьбу за владу всередині китайської партійної еліти. Аналіз останніх подій показує, що агресивна зовнішня політика Китаю більше свідчить про спроби керівництва упоратися з внутрішнім тиском, кадровими кризами та викликами авторитету Сі Цзіньпіна, ніж про реальну готовність до конфронтації. Таким чином, "войовничі вовки" виявляються не стільки виразниками сили Китаю, скільки індикатором його внутрішніх обмежень і вразливостей.

24 січня Міністерство оборони Китаю оголосило, що проводить розслідування щодо двох членів впливової Центральної військової комісії – вищого військового керівного органу країни. Усунення найвищого за рангом генерала Китаю Чжана Юся і Лю Чженьлі залишає Комісію лише з двома членами (президентом Сі Цзіньпіном та ще одним військовим) для керівництва та управління Народно-визвольною армією Китаю. Ця внутрішня розбіжність у військовому секторі Китаю контрастує з нещодавньою зовнішньою активністю його зовнішньополітичного апарату.

Кульмінацією стало повернення у листопаді минулого року сумнозвісних китайських "войовничих вовків" – дипломатів-конфронтаціоністів, які вперше заявили про себе запальною риторикою під час пандемії Covid-19. Генеральний консул в Осаці Сюе Цзянь опублікував такий твіт у відповідь на позицію прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо військової підтримки Тайваню: "Єдине, що можна зробити, – це без вагань відрубати голову. Ви готові до цього?"

Така риторика дипломатів успішно перевела дискусію в терміни, чужі для внутрішньої політики Китаю, перенісши увагу на регіональний баланс сил.

Втім це приховує справжні причини такої реакції китайських дипломатів на заяву Такаїчі. Якщо подивитися на внутрішню політику Китаю, стає зрозуміло: агресивна риторика дала перепочинок зовнішньополітичній системі, яка перебувала під сильним тиском. Це, своєю чергою, показує, з якими обмеженнями Китай стикається всередині країни.

Відповідність амбіціям Китаю

Політичні інститути китайської партійної держави зазнали значних змін за президентства Сі Цзіньпіна, спрямованих здебільшого на посилення ролі Комуністичної партії Китаю у процесі прийняття рішень. Міністерство закордонних справ не є винятком: у 2018 році Сі Цзіньпін заявив, що "дипломатія соціалізму з китайською специфікою для нової ери" (вираз, що позначає політичну доктрину Сі) повинна "підтримувати авторитет Центрального комітету [КПК] як найвищий принцип". У 2019 році призначення Ці Ю, який не мав досвіду роботи в галузі закордонних справ, на посаду партійного секретаря МЗС збіглося з розслідуваннями Центральної дисциплінарної комісії, яка зрештою дала міністерству "незадовільну оцінку", пославшись на недотримання нових директив доктрини Сі. Цей епізод демонструє прямий тиск на дипломатів з метою реалізації бачення Сі та пов'язаний із першим проявом тактики "войовничих вовків".

Успіх у зовнішній політиці дійсно має вирішальне значення для авторитету і легітимності Сі Цзіньпіна як лідера. За словами самого Сі, Китай проходить шлях від "піднесення" за часів Мао Цзедуна до "збагачення" за часів Ден Сяопіна і до "зміцнення" за керівництва Сі. Китай відмовився від попередньої політики "приховувати свою силу, чекати свого часу" на користь більш впевненої позиції, яку часто називають "дипломатією великої країни". Однак економічний, технологічний та військовий прогрес Китаю часом стикається з перешкодами, які загрожують поставити країну в стратегічно невигідне становище. Китайська дипломатія зараз має складне завдання: демонструвати сталу силу, одночасно управляючи обмеженими ресурсами.

Спрямування націоналістичних настроїв

З цією метою тактика "войовничих вовків" пом'якшує гостроту ситуації та дає простір для виваженої і своєчасної реакції, одночасно сприяючи формуванню образу впевненого Китаю як за кордоном, так і всередині країни. Нещодавні реформи пропагандистської системи Китаю підкреслили синергію між "внутрішньою" та "зовнішньою" пропагандою, із огляду на важливість узгодженого наративу в інформаційну епоху. Це відіграло важливу роль в управлінні народним націоналізмом. Комуністичні лідери Китаю скористалися націоналістичними настроями, але діяли обережно, спрямовуючи їх на бажані цілі та запобігаючи поширенню висловлювань знизу, натомість просувало підхід згори, за якого держава несе відповідальність за захист інтересів Китаю. Дипломати "войовничі вовки" відіграють вирішальну роль у спрямуванні та вираженні агресії перед обличчям уявних викликів позиціям Китаю.

Нещодавні заяви прем'єр-міністерки Японії Такаїчі щодо Тайваню стали викликом у двох аспектах. По-перше, озвучивши свою юридичну оцінку права Японії втручатися у разі надзвичайної ситуації на Тайвані, вона послабила бар'єри для такого втручання та продемонструвала готовність після року, позначеного зусиллями США домогтися більш чітких зобов'язань від союзників. Це прямо суперечило наративу про покинутий Тайвань, який не може покладатися на своїх партнерів. По-друге, таким чином вона надала додаткові підстави для збільшення оборонного бюджету Японії. Для внутрішньої аудиторії Китаю це прямо суперечить двом основам легітимності КПК: з одного боку, КПК заснувала Китайську Народну Республіку через кілька років після участі в розгромі Японської імперії, що відновило суверенітет Китаю; з іншого боку, "возз'єднання" Тайваню стане завершальним етапом відновлення територіальної цілісності Китаю комуністами.

Побудова інституційної згуртованості

Ескалація риторики генерального консула Сюе Цзяня дала можливість спрямувати національне невдоволення геополітичним впливом Японії на Тайвань і регіон та підтвердити статус Китаю у відносинах із сусідами. Ця демонстрація сили, можливо, була також адресована ширшому колу представників зовнішньої політики Китаю, які працюють в умовах відновлення політичної мобілізації, що контрастує з послабленням повноважень міністерства у процесі ухвалення рішень. Сі Цзіньпін дійсно закликає державних службовців "наважитися боротися" і присвячувати себе реалізації бачення партії. Але він також позбавив їх можливості проявляти ініціативу, підвищивши роль Центральної комісії з питань закордонних справ КПК. Цей поворот на користь партійних інституцій був підкреслений кризою кадрових призначень. Після усунення міністра Цинь Гана, який пробув на посаді лише вісім місяців, бракувало відповідних кандидатів на його місце, тож колишній міністр Ван Ї був змушений повернутися, незважаючи на свій похилий вік.

Ці кадрові проблеми мають відлуння у Народно-визвольній армії Китаю (НВАК), де подібні питання вплинули на бойову готовність та хід реформ. Три хвилі чисток у військовому керівництві в 2023-2025 роках призвели до того, що Центральна військова комісія (ЦВК, вищий військовий керівний орган) втратила трьох із семи своїх членів, а міністр оборони, всупереч усталеній практиці, не був підвищений до членства в ЦВК, що послабило його авторитет. Загалом, з огляду на ризик втрати інституційної єдності як у МЗС, так і в НВАК, повернення дипломатії "войовничих вовків" є прикладом відданості цілям партії та впевненості попри обмеження.

Зміцнення "керівного ядра" партії

Хоча це не є чимось незвичайним в рамках антикорупційної кампанії Сі, чистки 2025 року пов'язані із ширшою боротьбою всередині керівництва КПК, а повернення дипломатів "войовничих вовків" могло відіграти сигнальну роль у політиці китайської еліти. Чистки в НВАК вплинули на баланс сил між групами, просунутими під час правління Сі Цзіньпіна. Хоча незрозуміло, чи стоїть Сі за чистками, чи вони є результатом протидії з боку старших партійних діячів, вони ефективно усунули тих, кого Сі просунув, намагаючись отримати більш жорсткий контроль над НВАК. Можливо, ще важливішим є те, що на початку 2025 року Сі, здавалося, трохи відійшов від переднього плану політики. Важливим індикатором популярності лідера є згадки про Сі Цзіньпіна та його фірмову "ідеологію Сі Цзіньпіна" в офіційних ЗМІ, які незвично зникли ключових статей. Водночас почали з'являтися згадки про "колективне керівництво" – алюзію на практику розподілу влади, яка завершилася централізацією влади Сі як "керівного ядра".

З того часу Сі повернувся до провідної ролі, але тривалий вплив потенційного виклику його авторитету, можливо, став визначальним у відродженні тактики "войовничих вовків". Повернення до політики, яка чітко пов'язана з його дипломатичним баченням, стало сигналом сили Сі для керівництва партії. Водночас демонстрація готовності підтримати таке послання може допомогти високопоставленим дипломатам зайняти вигідну позицію на тлі наслідків нещодавньої боротьби за владу, підвищивши їхній авторитет у разі подальших просувань по службі та чисток.

У січні 2026 року, лише через два місяці після публікації допису Сюе, генерал Чжан Юся потрапив під слідство за "підозрою у серйозних порушеннях дисципліни та закону". Чжан, найвищий за рангом генерал Китаю, якого по-різному називають суперником або союзником Сі Цзіньпіна, був пов'язаний із минулорічними суперечливими згадками про "колективне керівництво" в офіційній пресі Китаю. Хоча Китай продемонстрував свої переваги шляхом запровадження заходів у відповідь щодо контролю за експортом до Японії, його перша реакція на заяву прем'єр-міністерки Такаїчі, ймовірно, була значною мірою зумовлена внутрішніми обмеженнями після року турбулентності у зовнішньополітичних колах та боротьби за владу в керівництві партії. Дипломати "войовничі вовки", ймовірно, виступили в ролі запобіжного клапана для надзвичайно суперечливого процесу формування зовнішньої політики Китаю, водночас надіславши сильний сигнал про силу керівництву країни. Таким чином, вони дали уявлення про багаторівневу мережу вимог, що обмежують стратегічні розрахунки Китаю. Хоча запальна риторика Китаю зосередила увагу на можливій ескалації, дипломати "войовничі вовки", ймовірно, більше розкрили стан внутрішньої політики Китаю, ніж його плани щодо стримування Японії.

Джерело: RUSI