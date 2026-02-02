Глава МЗС Франції наголосив на ключовій ролі Європи у підтримці України

Жан-Ноель Барро пояснив, що він почув у промові Володимира Зеленського в Давосі.

Сьогодні 100% допомоги Україні надходить із Європи, заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Говорячи про промову президента України Володимира Зеленського під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Барро в інтерв’ю Libеration зазначив, що почув більше жалю, ніж вдячності.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи. Знову ж таки, за ініціативи Франції та Великої Британії та у співпраці з президентом Зеленським провели безпрецедентну роботу з військового планування, аби забезпечити супровід гарантіями безпеки будь-якої мирної угоди", – зазначив Барро.

Французький міністр запевнив, що Україна знає – вона може розраховувати на непохитну підтримку європейців. У відповідь на те, чи чув він невдячність у промові Зеленського, Барро зазначив, що чув «менше вдячності, ніж жалю, що Європа не розвивається достатньо швидко, особливо в плані зміцнення своєї оборонної спроможності». За словами міністра, він поділяє цей жаль.

"Я посилаюся на численні заяви президента Зеленського, який систематично вітає дуже тверду позицію та високу позицію Франції з початку цього конфлікту", – додав Барро.

Нагадаємо, Зеленський у Давосі виступив з критичною промовою в бік Європи. Український лідер розкритикував союзників за зволікання у підготовці спільної армії для майбутнього протистояння з росією, залежність від США та ігнорування нафтових танкерів ворога, які без перерв ходять біля "європейських берегів".