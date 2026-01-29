Німеччина може створити ядерну зброю за три роки – Bild
29 січня 2026, 20:51
Фото: з вільного доступу
У Німеччині занепокоєні тим, що США більше не гарантують безпеку Європи.
Німеччина у співпраці з іншими європейськими союзниками повинна озброюватися на тлі очевидного відходу США з континенту. У тому числі Європі потрібен потужний ядерний арсенал стримування.
Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер.
"Як ви можете запобігти нападу на вас агресивного сусіда? Тільки за допомогою сили та стримування. Занадто довго ми чіплялися за ілюзію нібито вічного миру в Європі. Тепер ми повинні компенсувати ці недоліки шляхом швидкого та всебічного переозброєння", – сказав він.
При цьому Фішер, посилаючись на уроки історії, наголосив, що Німеччина повинна працювати над ядерною зброєю у співпраці із союзниками.
"Я б вважав серйозною помилкою, якби Німеччина розглядала ядерне озброєння як національний виклик. Європа мусить це зробити, бо гарантії безпеки Америки зараз невизначені. Німеччина ніколи більше не повинна діяти самостійно, ніколи. Нам потрібні наші європейські партнери", – сказав він.
Коментуючи інтерв’ю Фішера, видання Bild зауважує, що технічно Німеччина готова до створення ядерної зброї швидше, ніж багато хто думає. Видання зокрема наводить думку хіміка Райнера Моорманна, який понад три десятиліття досліджував ядерні технології. За його словами, технічно Німеччина "здатна створити атомну бомбу за три роки".