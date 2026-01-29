Німеччина може створити ядерну зброю за три роки – Bild

У Німеччині занепокоєні тим, що США більше не гарантують безпеку Європи.

Німеччина у співпраці з іншими європейськими союзниками повинна озброюватися на тлі очевидного відходу США з континенту. У тому числі Європі потрібен потужний ядерний арсенал стримування.

Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер.

"Як ви можете запобігти нападу на вас агресивного сусіда? Тільки за допомогою сили та стримування. Занадто довго ми чіплялися за ілюзію нібито вічного миру в Європі. Тепер ми повинні компенсувати ці недоліки шляхом швидкого та всебічного переозброєння", – сказав він.

При цьому Фішер, посилаючись на уроки історії, наголосив, що Німеччина повинна працювати над ядерною зброєю у співпраці із союзниками.