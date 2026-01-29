Відомий історик Філліпс О'Брайен переконує, що вбивства американських громадян агентами Імміграційної та митної поліції США (ICE) в Міннесоті не були випадковістю – вони стали неминучим наслідком політики Трампа. Президент створив мілітаризовану силу, героїзував її та використовував як інструмент залякування опозиції. Тепер, коли ця машина запрацювала на повну, лояльні до нього ЗМІ намагаються виправдати Трампа, перекладаючи провину на його радників і чиновників. Але грати в "доброго царя і злих бояр" більше не вийде. Це його слова: "День розправи і відплати наближається".

Варто уважно спостерігати, як багато ЗМІ роблять усе можливе, щоб виправдати дії президента, навіть коли вони знають: ці дії небезпечні та руйнівні. Вони настільки вдячні президенту за гнів, який забезпечує їм дохід, що йдуть на інтелектуальні та моральні компроміси, щоб виправдати його. Страти Трампа/ICE у Міннесоті – останній приклад, і він настільки кричущий, що варто подивитися, як саме відбувається виправдання.

Трамп випустив цих косплей-Рембо на вулиці США. Він несе за це відповідальність.

По-перше, вбивства Рене Ніколь Гуд і Алекса Претті не були випадковістю. З того моменту, як Трамп створив, щедро профінансував і укомплектував ICE сотнями абсолютно невідповідних, важко озброєних наслідувачів Рембо, такі страти стали неминучими. До речі, про це ми з Адамом Кінзінгером говорили у нашому Substack Live минулого тижня.

Ці "воїни, які вдають із себе Рембо", перевищували повноваження, погрожували громадянам і негромадянам та навмисно розпалювали ситуацію, що вимагала холодного розуму – і робили це за наказом президента. Часто вони були погано навчені та фізично і психічно непридатні для роботи. Виведення таких людей у масках із потужною зброєю на вулиці американських міст було прямим запрошенням до катастрофи.

Трамп створив і підживлював цю машину. Після повторного обрання президентом він не лише витратив величезні кошти на створення цієї парамілітарної сили ICE, а й подавав її як великих захисників американських цінностей від підривних і небезпечних сил. У день своєї другої інавгурації Трамп надав ICE величезні повноваження діяти у будь-якій точці країни.

Відтоді він спрямував агентів ICE до міст під управлінням демократів і навмисно застосував силу, щоб провокувати місцевих жителів, а опір ICE використовував як привід залучити Національну гвардію тоді, коли йому було потрібно – як це було у Лос-Анджелесі в червні минулого року. Ось заява Білого дому на той час.

Останніми днями насильницькі натовпи напали на співробітників ICE та федеральних правоохоронців, які проводили звичайні операції з депортації в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Ці операції необхідні, щоб зупинити та відвернути вторгнення нелегальних злочинців до Сполучених Штатів. На тлі цього насильства безпорадні лідери-демократи Каліфорнії повністю зреклися відповідальності за захист своїх громадян. Саме тому президент Трамп підписав президентський меморандум про розгортання 2000 національних гвардійців для боротьби з беззаконням, якому дозволили поширюватися. Адміністрація Трампа проводить політику нульової терпимості до злочинної поведінки та насильства, особливо коли це насильство спрямоване проти правоохоронців, які намагаються виконувати свою роботу. Цих злочинців заарештують і швидко притягнуть до відповідальності. Головнокомандувач забезпечить повне і беззаперечне виконання законів Сполучених Штатів. Керолайн Левітт, прессекретарка Білого дому

Опір ICE Трамп використав як привід для ескалації конфлікту. Саме це він і зробив у Міннесоті, і саме тому стрілянина, яку ми щойно бачили, не була випадковістю. Це слова Трампа лише два тижні тому, після вбивства Рене Гуд. Тоді президент заявив: "День розправи і відплати наближається". І, до речі, розплата та покарання були спрямовані не проти іммігрантів, які перебувають у країні нелегально. Вони були спрямовані проти "демократів Міннесоти" та "професійних агітаторів" – інакше кажучи, проти його цивільної опозиції у самих США.

Ну, той день відплати, якого вимагав і до якого закликав Трамп, настав для Алекса Претті 24 січня.

Ось що я маю на увазі, коли кажу, що це не було несподіванкою, це було цілком прогнозовано.

Тож те, що ми побачили – повністю провина Трампа. Він створив цю силу, підтримував її, героїзував і використовував як інструмент відплати. Здавалося б, це бодай визнають, але ні. Тепер, коли ICE зробила саме те, що завжди збиралася зробити за підтримки Трампа, відповідальність за це несе хто завгодно, тільки не він. Найкращим прикладом цього може бути The Free Press, яку очолює Барі Вайс – нова головна редакторка CBS News, що придушує критичні щодо Трампа матеріали.

Вайс перетворила The Free Press на інструмент щедрих похвал і лестощів на адресу Трампа. Лише днями, після того як загрозлива поведінка Трампа щодо Гренландії закінчилася відсіччю Європи, видання опублікувало справді показову пропагандистську статтю трампіста Ніла Фергюсона. Він заявив, що Трамп не припустився помилки (сама думка, що Трамп міг помилитися, здається йому геть неприйнятною) – навпаки, вторгнення Трампа до Гренландії нібито свідчить про стратегічний геній найвищого рівня.

До речі, Вайс щойно зробила Фергюсона одним із найновіших співробітників CBS News, тож ми можемо очікувати ще частіших надмірних похвал на адресу Трампа на каналі Tiffany Network (жартівлива назва CBS). Я з нетерпінням чекаю на безстрашні розслідування влади, які із цього випливатимуть.

Повертаючись до ICE та страт громадян США, для The Free Press було очевидно, що це проблема для президента. Звісно, не відразу, а лише після того, як відео чітко показали: агент ICE збирався вистрілити в голову беззбройному та беззахисному Претті. І лише після того, як Wall Street Journal опублікувало статтю, у якій показало, що опис ICE вбивства Претті є брехнею, The Free Press різко змінило свою позицію.

На перший погляд, The Free Press здавалося надзвичайно критичним до того, що сталося. Проте насправді видання зробило все, щоб у заголовках якомога менше критикувати Трампа. Зрештою гнів зосередився на Крісті Ноем, Ґреґорі Бовіно, Стівені Міллері або самій ICE. Ось загальний огляд поточної рубрики The Free Press про ситуацію, спричиненої Трампом.

Вони пишуть про "дії ICE", а справжнім лиходієм називають "безвідповідальну брехню Крісті Ноем". У своїй найагресивнішій заяві саме "адміністрація Трампа" (звісно, не сам Трамп) виставляє американський народ дурнями.

Ця попередня стаття про брехню, яку щодо стрілянини поширювали безпосередньо з Білого дому, дає зрозуміти, на кого The Free Press покладає провину. Головними лиходіями є "чиновники" Трампа, а не сам Трамп. Тут провину покладають на Стівена Міллера та Ноем.

Усе це – частина гігантської афери, яка, до речі, моторошно нагадує те, що ми бачили у випадку з Трампом і Україною. Там шахраї регулярно запевняли нас, що Трамп насправді може зрештою підтримати Україну, але його злі радники – такі як Стів Віткофф, Джаред Кушнер або Елбрідж Колбі – збивають його з правильного шляху. На цьому етапі вже нудно повертатися назад і показувати, як регулярно нам доводилося мати справу із цією дурнею про доброго царя і поганих бояр.

І ось вона знову.

Доки люди знаходять такі способи захищати Трампа особисто і виправдовувати його за результати його ж дій, США перебувають у справжній скруті. Те, що ми переживаємо – результат дій Трампа. Він і ніхто інший несе за це остаточну відповідальність.

Це потрібно сказати голосно і чітко, і лише тоді боротьба буде справді ефективною.

Джерело