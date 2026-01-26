Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal

Адміністрація Трампа перетворила Міннесоту (де взагалі найменше іммігранітів) на полігон своєї жорстокої імміграційної політики, залучивши понад 3000 федеральних агентів для масштабної операції, яка вже забрала життя добропорядних американських громадян. У суботу вранці агенти прикордонної служби публічно стратили 37-річного медбрата інтенсивної терапії Алекса Претті, який знімав на відео дії федеральних силовиків – таке ж право, яким користуються мільйони американців щодня. Детальний покадровий аналіз відео з місця події, проведений Wall Street Journal, повністю спростовує офіційну версію Міністерства внутрішньої безпеки про "насильницький опір" – натомість кадри показують, як агент вириває зброю у Претті і менш ніж за секунду розстрілює його серією з десяти пострілів. Це вже другий випадок смертельної стрілянини федеральних агентів у Міннеаполісі цього місяця, коли жертвами стають білі американці без судимостей, яких адміністрація Трампа цинічно клеймує "внутрішніми терористами", блокуючи будь-яке незалежне розслідування та перетворюючи штат на зону федеральної окупації.

У суботу вранці офіцер прикордонної служби США застрелив 37-річного чоловіка, що призвело до подальшого загострення і без того напружених відносин між штатом Міннесота та федеральним урядом, розповідає Wall Street Journal. Цей інцидент стався після ще одного смертельного поранення жінки Рене Гуд федеральним офіцером на початку цього місяця. Нове вбивство сталося у суботу вранці, коли Алекс Претті, медбрат відділення інтенсивної терапії, був повалений на землю кількома агентами, а згодом смертельно поранений офіцером прикордонної служби під час зйомки дій співробітників Імміграційної та митної служби США.

Як зазначає WSJ, місто перебуває у напрузі з початку цього місяця, коли агент ICE смертельно поранив Рене Гуд, 37-річну мешканку Міннеаполіса. Після того інциденту Джонатана Росса – агента, який стріляв, терміново вивезли з місця події, а представники адміністрації Трампа одразу назвали Гуд "внутрішньою терористкою". Місцевим правоохоронцям не дозволили проводити розслідування.

Одразу після суботньої стрілянини губернатор Міннесоти Тім Волз та інші місцеві посадовці спробували зупинити операцію федеральних правоохоронних органів, яка перетворила Твін-Сіті на поле бою. Начальник поліції Міннеаполіса Брайан О'Хара заявив, що наказав своїм підлеглим залишитися на місці події після того, як їм повідомили, що вони не потрібні. Після того, як федеральні органи влади заявили, що Претті був озброєний, О'Хара описав його як законного власника зброї без судимостей і сказав, що йому не відомо про будь-які контакти Претті з правоохоронними органами, окрім штрафів за порушення правил дорожнього руху.

"Останнє слово буде за судовою системою Міннесоти", – повідомив Волз.

Як зауважує WSJ, представники адміністрації Трампа відреагували інакше: вони також назвали Претті "внутрішнім терористом", і не повідомили про намір розпочати розслідування порушент цивільних прав, яке зазвичай проводять після таких інцидентів, щоб перевірити, чи застосував агент надмірну силу.

Видання наголошує, що шок і гнів прокотилися по Міннеаполісу, де днем раніше тисячі жителів Міннесоти вийшли на вулиці при мінусовій температурі, щоб висловити протест проти посилення імміграційного контролю. "Він типовий житель Міннеаполіса", – розповіла Гретхен Унгер, яка раніше працювала з Претті у біологічному стартапі. "Він якнайдалі від домашнього терориста або будь-якої іншої дурниці, яку вони можуть придумати", – наголосила вона.

Десятки демонстрантів зібралися поблизу місця стрілянини, вступивши у протистояння з агентами ICE. Частина силовиків була в масках, а частина мала нашивки або логотипи прикордонної служби. Свідки повідомляють, що проти протестувальників застосовували перцевий спрей, перцеві кульки та світло-шумові гранати.

Федеральний агент застосовує перцевий спрей проти демонстрантів після суботньої стрілянини. Аббі Парр/AP

Один із протестувальників вдарив і розбив лобове скло білого мікроавтобуса без розпізнавальних знаків, що належав офіцерам. Люди кричали "Ганьба" зі своїх балконів офіцерам, які стояли внизу.

Відеозаписи інциденту показують, що перед стріляниною Претті знімав федеральних агентів, що стало звичним явищем у Міннеаполісі, де громадяни-спостерігачі документують дії ICE. Агенти, здається, обприскали його та іншу особу хімічним подразником. У мілісекунди перед пострілами було не зовсім зрозуміло, що сталося під час сутички, під час якої Претті лежав на землі, оточений кількома агентами.

Серед пострілів і криків люди, які спостерігали і знімали федеральних агентів, продовжували свистіти та кричати на них.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що чоловіка застрелили після того, як він наблизився до офіцерів з пістолетом. "Офіцери намагалися обеззброїти підозрюваного, але озброєний підозрюваний чинив насильницький опір", – заявило МВБ. На відео видно, як кілька агентів у масках намагаються повалити чоловіка на землю, після чого лунають постріли (див. покроковий аналіз відео, яке повністю спростовує заяви федеральних посадовців, нижче – iPress).

Він був визнаний мертвим на місці події, повідомило МВБ. За даними федеральних чиновників, офіцер, який його застрелив, є ветераном прикордонної служби.

Адміністрація Трампа направила до Міннеаполіса і більшої частини штату Міннесота понад 3000 агентів у рамках тривалої кампанії, яку МВБ назвало найбільшою операцією, спрямованою на викорінення нелегальної імміграції після гучного скандалу із шахрайством у сфері соціального забезпечення, який привернув загальнонаціональну увагу до сомалійської громади штату.

Посадовці Міннесоти назвали заявлені причини приводом для президента Трампа покарати штат, який не голосував за нього, і губернатора-демократа, якого він вважає своїм ворогом.

"Як я вже казав минулого тижня, ця федеральна окупація Міннесоти вже давно перестала бути питанням забезпечення дотримання імміграційного законодавства, – заявив Волз на пресконференції. – Це кампанія організованого насильства проти жителів нашого штату. І сьогодні ця кампанія забрала ще одне життя".

Суботня стрілянина стала третьою за цей місяць у Міннеаполісі. Через тиждень після того, як 7 січня була застрелена американська громадянка Гуд, федеральний офіцер поранив венесуельця, який намагався втекти з місця зупинки транспортного засобу, повідомило МВБ.

У п'ятницю очільниця відділення ФБР у Міннеаполісі подала у відставку після того, як керівництво у Вашингтоні змусило її припинити розслідування щодо порушення прав людини агентом, який застрелив Гуд, повідомили джерела, обізнані із ситуацією. Замість розслідування її вбивства слідство зосередилося на Гуд та її партнерці, а також на їхніх можливих зв'язках із протестними групами в Міннеаполісі. Справу Гуд ускладнює те, що федеральні чиновники відмовилися співпрацювати з місцевими органами влади та штату в розслідуванні вбивства.

Представник Міністерства юстиції не відповів на запити про коментарі в суботу, але генеральна прокурорка Пем Бонді не згадала про поведінку агента і звинуватила демократичне керівництво штату в будь-якому насильстві у Міннеаполісі.

"Федеральні правоохоронці роблять героїчну роботу, щоб усунути найгірших із найгірших у Міннесоті, і вони там лише через небезпечну політику притулку, яку проводять Волз, Еллісон і Фрей", – написала вона у дописі на X, звертаючись до губернатора, генерального прокурора Міннесоти Кіта Еллісона та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея. "Зараз "лідери" Міннесоти створюють умови для насильства проти правоохоронців", – додала Бонді.

Волз заявив, що перебуває на зв'язку з Білим домом і закликав припинити репресії проти іммігрантів у штаті. "Президент повинен припинити цю операцію. Виведіть тисячі жорстоких, непідготовлених офіцерів із Міннесоти. Негайно", – заявив Волз у соціальних мережах. У суботу офіс шерифа округу Хеннепін повідомив, що звернувся за допомогою до Національної гвардії Міннесоти.

Біля місця суботньої трагічної стрілянини в Міннеаполісі зібралися протестувальники. Jaida Grey Eagle/Bloomberg News

Генерал-майор Шон Манке, ад'ютант генерала Національної гвардії Міннесоти, повідомив журналістам, що деякі з його солдатів перебувають на службі вже більше тижня і допомагають місцевим правоохоронним органам, які перевантажені роботою під час федеральних заходів у штаті. Він відмовився назвати точну кількість задіяних військових, але зазначив, що загальна кількість "відповідає поточним потребам" і що Національна гвардія "залучає додаткові ресурси, які зможуть своєчасно реагувати на ситуацію".

Волз заявив, що штат "виставить федеральному уряду рахунок за витрати на Національну гвардію, оскільки вони несуть витрати, які лягають на нас через їхні необдумані дії".

Трамп звинуватив Волза і Фрея у підбурюванні до повстання, заявивши, що агенти ICE заарештовують злочинців і вивозять їх зі штату. "Дозвольте нашим патріотам з ICE робити свою роботу!" – написав Трамп у соціальних мережах.

Покроковий аналіз відео вбивства Алекса Претті

WSJ провела покроковий аналіз низки відео з місця вбивства американського громадянина Алекса Претті і стверджує, що ці матеріали суперечать офіційній версії посадовців у Вашингтоні щодо стрілянини федеральних агентів у Міннеаполісі.

Федеральні агенти стверджували, що 37-річний Алекс Претті змусив їх вжити заходів, нібито "насильно чинив опір" роззброєнню, поки офіцери не зробили "захисні постріли".

Відеозапис, зроблений випадковим свідком, зауважує WSJ, демонструє зовсім іншу картину. Покадровий аналіз відео, проведений виданням, показує, як федеральний офіцер вириває пістолет із рук Претті. Менш ніж через секунду агент робить кілька пострілів. Претті помирає на місці.

"Де пістолет?" – кричали агенти в хаосі, що виник після цього.

WSJ нагадує, що Алекс Претті – медбрат інтенсивної терапії, у суботу вранці перебував на вулиці Міннеаполіса і знімав на відео агентів прикордонної служби. Відео показує, що сталося далі.

На відео, знятому випадковим свідком, видно, як Претті стоїть на вулиці і, схоже, знімає на мобільний телефон, а інші перехожі підходять до агентів.

Через кілька секунд Претті підходить до групи, крикнувши "Гей!" і продовжуючи знімати.

Коли Претті та двоє інших цивільних відходять, один з агентів йде за ними.

Потім цей агент штовхнув жінку, яка, судячи з усього, була з Претті.

Претті негайно ставить себе між людиною, що впала, та офіцером, який, здається, розпилює на всіх трьох нелетальний хімічний засіб.

Під час сутички агенти відтягують Претті від інших. Щонайменше п'ять агентів Міністерства внутрішньої безпеки у масках оточують його і притискають до землі.

На відео, знятому випадковим свідком, видно, як один з агентів дістає зброю і направляє її на Претті.

Приблизно у той же час інше відео, перевірене WSJ, показує, як Претті притискають до землі, а агенти, судячи з усього, знаходять у нього вогнепальну зброю.

У своїй заяві МВБ зазначило: "Офіцери намагалися обеззброїти підозрюваного, але озброєний підозрюваний чинив насильницький опір".

Менш ніж за секунду один з агентів вистрілив у Претті – це був перший із щонайменше десять пострілів, зроблених протягом п'яти секунд.

Попередній аналіз аудіозапису відео свідчить про те, що загалом було зроблено десять пострілів з однієї напівавтоматичної зброї, за словами судового аудіоаналітика з Університету штату Монтана Роберта Махера.

Приблизно через хвилину після стрілянини на відео, знятому очевидцями, видно, як агенти кричать: "Де зброя?", намагаючись надати Претті першу медичну допомогу.

О 9:04, згідно з даними сканера пожежної служби, рятувальна команда пожежної служби Міннеаполіса була відправлена на 26-ту вулицю і Ніколет-авеню до "можливої стрілянини за участю ICE". За лічені хвилини рятувальники провели реанімаційні заходи Претті, який, за словами офіційних осіб, помер на місці події.

Близько 10:30, коли натовп збільшився, рятувальників викликали на допомогу людині, яка мала проблеми з диханням. За даними аудіозапису диспетчерської служби пожежної охорони Міннеаполіса, це було "пов'язано з хімічними подразниками, які використовували агенти ICE".

Кілька годин по тому командир прикордонної служби Грегорі Бовіно повідомив журналістам, що Претті підійшов до агентів із пістолетом, маючи намір "розправитися з правоохоронцями".

Тоді журналіст запитав, коли саме з'явився пістолет. "Ситуація розвивається, – сказав Бовіно. – Це розслідується. Ці факти стануть відомими".

Джерело: Wall Street Journal