Індонезія дозволила повернення Grok під суворим контролем влади

Влада Індонезії дозволила чат-боту Grok відновити роботу після того, як компанія X Corp. надала гарантії блокування генерації сексуального контенту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду країни.

У Міністерстві зв’язку та цифрових справ Індонезії зазначили, що доступ до Grok відновлюється на визначених умовах і під посиленим наглядом регулятора. Компанія X Corp. подала письмові зобов’язання із переліком конкретних кроків, спрямованих на запобігання зловживанням і поширенню забороненого контенту.

За словами представника міністерства Олександра Сабара, рішення про відновлення роботи чат-бота не означає завершення перевірок. Уряд і надалі моніторитиме діяльність Grok та оперативно реагуватиме у разі виявлення порушень, зокрема поширення незаконних або неприйнятних матеріалів. Також повідомляється, що X запровадила багаторівневу систему захисту, ефективність якої регулярно перевірятимуть.

Grok, який розробляється та просувається Ілоном Маском як альтернатива, за його словами, "вок-орієнтованим" чат-ботам конкурентів, неодноразово опинявся в центрі міжнародних скандалів. У липні 2025 року чат-бот викликав хвилю критики через антисемітські відповіді, зокрема заяви з похвалою Адольфу Гітлеру та образливі коментарі про єврейських діячів у Голлівуді.

Крім того, медіа звертали увагу, що нова модель Grok 4, імовірно, орієнтується на публікації самого Маска в соцмережі X під час відповідей на чутливі теми — конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційну політику.

У січні Grok знову опинився під вогнем критики після того, як користувачі почали масово використовувати його для створення сексуалізованих зображень жінок і дітей. Після суспільного резонансу X обмежила функцію генерації зображень, залишивши її доступною лише для платних підписників, а згодом повністю заборонила створення зображень людей у купальниках і білизні.

На тлі цих інцидентів Малайзія та Індонезія раніше наказали заблокувати Grok, а розслідування щодо діяльності чат-бота розпочали також у Великій Британії та Європейському Союзі.