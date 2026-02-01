Уночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що у ніч на 1 лютого завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою.

"Сьогодні о другій ночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня", – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що сьогодні пройшло засідання Штабу, і на ньому проаналізували результати роботи енергокомпаній за тиждень та визначили пріоритети на найближчі дні. Він нагадав, що в Україні знову похолодало.

"Наголосив місцевій та обласній владі: необхідно посилити темпи відновлення світла й теплопостачання", – зазначив міністр.

За його словами, нарощуються темпи впровадження когенераційних установок. Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт, а завтра очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт. Паралельно працюють над спрощенням умов для розгортання власної генерації.

Для цього уряд розширив програму "5-7-9%". Тепер кредитні кошти можна використати і на закупівлю когенераційних установок. Максимальна сума інвесткредиту збільшена зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Стартувала також програма "СвітлоДІМ". Це - допомога від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання. Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн.

Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони.