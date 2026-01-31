Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини проти створення спільної армії ЄС для післявоєнної України

31 січня 2026, 13:59
Канцлер Німеччини проти створення спільної армії ЄС для післявоєнної України
джерело DR
Хоча канцлер не відкидає принципово можливості участі Німеччини у миротворчих місіях, уряд ще не визначився з конкретними зобов’язаннями.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію створити спільну європейську армію для післявоєнної України. Він наголосив, що нагальні завдання ЄС важливіші за масштабні реформи.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, на неформальному саміті в Загребі Мерц привітав ініціативи лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера щодо модернізації ЄС, але поставив під сумнів їхню актуальність для негайних проблем Європи.

Останнім часом Вебер висунув кілька помітних ініціатив щодо зміцнення ролі ЄС на світовій арені.

Він пропонує не лише відправляти солдат під "європейським прапором" в Україну, а й створити єдину європейську посаду лідера, об’єднавши функції голови Європейської ради та голови Європейської комісії.

"Ми повинні зосередитися на завданнях, які ми маємо зробити зараз", - зазначив Мерц додавши, що масштабні зміни договорів у 27 країнах - складне завдання.

Хоча канцлер не відкидає принципово можливості участі Німеччини у миротворчих місіях, уряд ще не визначився з конкретними зобов’язаннями.

Німеччина вже підтримує регіональну безпеку на російському кордоні, тримаючи близько 5000 військових у Литві та здійснюючи патрулювання повітряного простору Східної Європи.

Вебер у відповідь зазначив, що між лідерами триває діалог та дискусія.

НімеччинаЄвросоюзФрідріх Мерцмиротворча місія

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється