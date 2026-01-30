Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц у розмові із Зеленським різко засудив атаки рф на енергетику України

30 січня 2026, 14:22
джерело president.gov.ua
Україна та Німеччина підтвердили співпрацю.

За інформацією, опублікованою урядом Німеччини, вчора ввечері президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Під час розмови Мерц "рішуче засудив триваюче, систематичне та жорстоке руйнування української цивільної енергетичної інфраструктури російськими атаками", а Зеленський подякував Німеччині за "зимовий пакет допомоги" для підтримки протиповітряної оборони, енергетики та теплопостачання.

"Обидва лідери привітали зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я. Канцлер підтвердив підтримку Німеччиною справедливого і тривалого миру в Україні. Лідери двох країн залишаються в тісному контакті з цього питання", — йдеться в повідомленні уряду.

