Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz

Президент Чехії Петр Павел оприлюднив SMS-повідомлення від міністра закордонних справ Петра Мацінки, які він назвав політичним шантажем. У повідомленнях Мацінка погрожував "спалити мости" та обіцяв наслідки, які "дуже здивують" президента, якщо той не призначить на посаду міністра довкілля скандальну фігуру Філіпа Турка. Павел передав справу поліції та юристам, щоб оцінити, чи є в діях міністра склад злочину, і заявив, що не піддасться на залякування. Прем'єр Андрій Бабіш назвав слова Мацінки "невдалими", але заперечив, що йдеться про шантаж, стверджуючи, що це було "приватне листування".

Президент Петр Павел у вівторок після обіду скликав надзвичайну пресконференцію, яка відбулася у Празькому граді. Перед журналістами він звинуватив міністра закордонних справ Чеської Республіки Петра Мацінку (партія Motoristé) у політичному шантажі. Водночас він оприлюднив SMS-повідомлення, надіслані Мацінкою. Справу президент передасть своїм юристам, пише чеське видання denik.cz.

"Міністр закордонних справ Петр Мацінка вже тривалий час намагається вплинути на мою позицію щодо призначення запропонованого члена уряду. Чи то шляхом спілкування зі мною, чи то з моїми співробітниками або радниками. Досі я ставився до всіх цих спроб поблажливо. Але тепер він надіслав мені вночі через мого радника Петра Коларя, хоча йому відома адреса Адміністрації президента, два текстові повідомлення. Інформацію, яку вони містять, я вважаю надзвичайно важливою. Тому я вирішив опублікувати їх повністю", – заявив Павел.

У повідомленні Мацінка пише, що стоїть перед незворотним рішенням, як діяти далі у взаєминах з президентом. "Я думаю, що він повинен це знати. Він може заспокоїтися, якщо я призначу Турка міністром довкілля. Якщо ж ні, я спалю мости так, що це увійде в підручники політології як крайній випадок коаліції", – написав Мацінка.

"Я розумію, що президент не піддається шантажу, але політика – це компроміси, якщо він хоче на щось впливати. Або буде можливо все, або не буде можливо нічого. Достатньо одного підпису...", – додав очільник чеського МЗС. Мацінка хоче знати рішення до середи. "Якщо він нічого не зробить або хоча б не погодиться на якісь переговори щодо справи Турка в МЗС, наслідки його дуже здивують (і не тільки його)", – зазначив політик.

"Я не дам себе шантажувати", – відреагував Павел.

Президент заявив, що вважає слова міністра закордонних справ у текстових повідомленнях спробою шантажу, що, на його думку, є неприпустимим і абсолютно неприйнятним в демократичних умовах.

Мацінка, як повідомляється, також зазначає у своїх повідомленнях, що його дії підтримують прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш та партія SPD Томіо Окамури.

"Якщо він дійсно має підтримку прем'єр-міністра у своїх діях, то заяви Петра Мацінки є не лише ілюстрацією підходу нового уряду до розподілу влади в нашій конституційній системі, а й доказом того, що фундаментальні питання нашої зовнішньої та безпекової політики стали заручниками особистих антипатій та інтересів. Однак якщо він не має підтримки Андрія Бабіша, а я вірю, що це не так, то це ілюструє свавільний і абсолютно безвідповідальний підхід партії Motoristé sobě, яка не дбає про інтереси Чеської Республіки та її громадян, а лише про реалізацію власних амбіцій зробити міністром суперечливу особу. І це за будь-яку ціну", – наголосив Павел.

Павел назвав погрози та шантаж президента з боку міністра уряду абсолютно неприйнятними. "Я вважаю важливим, щоб громадяни бачили, як обрані представники та у який спосіб вони представляють їхні інтереси. Такі дії також можуть зашкодити іміджу та авторитету Чеської Республіки за кордоном. Зі свого боку можу сказати, що на мене не діє жодне залякування і я й надалі керуватимуся насамперед Конституцією та інтересами Чеської Республіки", – додав глава держави, зазначивши, що звернувся до правоохоронних органів і має намір передати надіслані повідомлення юристам для оцінки, чи не йдеться про склад злочину шантажу.

Слова міністра закордонних справ Петра Мацінки з текстових повідомлень, надісланих раднику президента Петра Павела є невдалими, заявив у коментарі для агентства ČTK прем'єр-міністр Андрій Бабіш (ANO). Це було приватне листування з радником, тому, на його думку, не йдеться про шантаж, повідомив він.

Бабіш зазначив, що завжди намагався підтримувати коректні стосунки з Павелом і вирішував можливі суперечки за зачиненими дверима. "Слова пана Мацінки є невдалими, я б точно так не спілкувався – це не мій стиль", – заявив прем'єр. Причиною всіх конфліктів між главою держави та представником партії Motoristé, на думку Бабіша, є те, що Мацінка намагається просунути на посаду міністра охорони довкілля депутата Філіпа Турка, а президент відмовляється його призначати.

"Це було в приватній комунікації з його радником, тому це точно не є шантажем. Я думаю, що насамперед потрібно заспокоїти емоції з обох сторін і знову почати нормально спілкуватися", – додав прем'єр-міністр.

Джерело: denik.cz