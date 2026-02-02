Жарти Трампа про Гренландію та опонентів викликали незручну тишу на елітному бенкеті – WP

Під час промови президент також іронізував щодо можливого "вторгнення" у Гренландію, а згодом уточнив, що йдеться про жарт.

Президент США Дональд Трамп під час виступу на закритому бенкеті елітного Alfalfa Club у Вашингтоні жартував над політичними опонентами та знову згадав ідею приєднання Гренландії, однак частина його жартів була сприйнята без ентузіазму і кілька разів у залі запанувала незручна тиша.

Про це повідомляє The Washington Post.

Це був перший виступ Трампа перед членами Alfalfa Club — ексклюзивного клубу, що об’єднує впливових політиків, бізнесменів і громадських діячів. Серед гостей були й його відомі критики, зокрема глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон, інвестор Девід Рубенштейн та голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.

За словами одного з учасників заходу, Трамп одразу почав із провокаційного жарту, заявивши: "Я ненавиджу так багато людей у цій залі. Більшість з вас мені подобаються. Хто, чорт забирай, міг подумати, що так станеться?".

Під час промови президент також іронізував щодо можливого "вторгнення" у Гренландію, а згодом уточнив, що йдеться про жарт. Водночас він знову озвучив свої ідеї щодо розширення США, заявивши, що Канада могла б стати 51-м штатом, Гренландія — 52-м, а Венесуела — 53-м.

Не оминули уваги й економічні теми. Трамп пожартував, що «засудить» свого кандидата на посаду голови ФРС Кевіна Уорша, якщо той не знизить процентні ставки, після чого додав, що це також був жарт.

Окремі висловлювання президента на адресу політичних опонентів були різкими та містили нецензурні формулювання. Зокрема, він знову використав прізвисько "Покахонтас" щодо сенаторки Елізабет Воррен та дозволив собі саркастичні коментарі про її відсутність на заході. Також Трамп згадав колишню держсекретарку Кондолізу Райс і пожартував з приводу президентства Джо Байдена.

Як зазначає видання, частина жартів Трампа не знайшла підтримки серед аудиторії, що призводило до пауз і напруженої атмосфери в залі.

Alfalfa Club був заснований у 1913 році та тривалий час залишався закритим для жінок і темношкірих американців. Сам Трамп у 2017 році скасував участь у банкеті клубу, а його попередник Джо Байден жодного разу не виступав перед його членами під час свого президентства.