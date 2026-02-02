Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Чехії десятки тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку президента

02 лютого 2026, 08:47
У Чехії десятки тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку президента
Джерело: chas.news
За оцінками організаторів, участь у демонстрації взяли від 80 до 90 тисяч чехів.

У Празі відбулася масштабна акція на підтримку чеського президента Петра Павела, яка зібрала десятки тисяч учасників на тлі конфлікту між главою держави та очільником МЗС Петром Мацінкою.

Про це повідомляє IDNES.

За оцінками організаторів, участь у демонстрації взяли від 80 до 90 тисяч чехів, які заповнили головні площі Праги. Мітинг організував громадський рух Milion chvilek pro demokracii (“Мільйон моментів за демократію”) у підтримку Павела та демократичних цінностей.

Учасники акції скандували гасла на підтримку президента, тримали прапори Чехії, ЄС та України, а на великих екранах транслювали виступи спікерів. Демонстранти виступили проти політичного тиску та намагалися продемонструвати солідарність із главою держави.

Рішення про мітинг пов’язане з конфліктом між Павелом і правим крилом уряду, зокрема міністром закордонних справ Петром Мацінкою та партією Motoristé, яких критично сприйняли через суперечливі політичні позиції. Президент відмовився затвердити призначення певного міністра, що викликало різку реакцію в урядовій коаліції.

Уряд під керівництвом прем’єр-міністра Андрея Бабіша вже висловлював підтримку праву громадян на мирні зібрання, але закликав усіх учасників дотримуватися демократичних процедур і поважати результати виборів.

Організатори акції анонсували можливість ще більш масштабних демонстрацій, у тому числі зі збором підписів у підтримку президента, а також закликали підтримати майбутні протестні ініціативи на підтримку України.

В Чехії спалахнув скандал між президентом країни Петром Павелом та міністром закордонних справ Петром Мацінкою. Причиною скандалу стала незгода в питання призначення одного з міністрів.

Зазначається, що скандал між Павелом та Мацінкою став показником глибокого розколу в політиці Чехії. Президент протистоїть уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша, оскільки Павел стійко прозахідний та відданий інтересам НАТО і ЄС.

