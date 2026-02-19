Спікер парламенту Чехії заявив про зниження зарплат через українців

Через збільшення кількості українців у країні нібито знизилися заробітні плати у "простих" професіях.

Спікер парламенту Чехії та лідер партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що через збільшення кількості українців у країні нібито знизилися заробітні плати у "простих" професіях.

Про це він сказав в ефірі, повідомляє IDNES.

Окамура не погодився з позицією міністра праці Алеша Юхелки про те, що українці потрібні чеському ринку праці і їхнє залучення варто активізувати. За словами спікера, чотири роки тому в Чехії проживали близько 200 тисяч українців, і економіка працювала без проблем. Натомість нині, за його твердженням, після прибуття ще приблизно 400 тисяч осіб "реальні зарплати просіли на 30%".

Він зазначив, що існують професії, на які рідко погоджуються чехи — зокрема у сфері прибирання чи будівництва. Водночас Окамура наголосив, що працевлаштування іноземців має бути тимчасовим і можливим лише у випадку, якщо на вакансію не вдається знайти громадянина Чехії. За його словами, у разі зникнення потреби посвідки на проживання мають анульовуватися.

Політик також заявив, що його партія готує законодавчі зміни для посилення умов тимчасового захисту українців та правил проживання іноземців у Чехії. Він уточнив, що скасувати статус тимчасового захисту неможливо через відповідну директиву ЄС, однак правила можуть бути жорсткішими.

Окамура додав, що, на його думку, у Чехії вже «надто багато іноземців», зокрема у Празі. Раніше міністри від його політсили заявили, що голосуватимуть проти проєкту постанови, яка дозволила б українцям із тимчасовим захистом подати заявку на довгострокове проживання цього року.