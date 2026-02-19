Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Спікер парламенту Чехії заявив про зниження зарплат через українців

19 лютого 2026, 14:53
Спікер парламенту Чехії заявив про зниження зарплат через українців
Фото: gettyimages.com
Через збільшення кількості українців у країні нібито знизилися заробітні плати у "простих" професіях.

Спікер парламенту Чехії та лідер партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що через збільшення кількості українців у країні нібито знизилися заробітні плати у "простих" професіях.

Про це він сказав в ефірі, повідомляє IDNES.

Окамура не погодився з позицією міністра праці Алеша Юхелки про те, що українці потрібні чеському ринку праці і їхнє залучення варто активізувати. За словами спікера, чотири роки тому в Чехії проживали близько 200 тисяч українців, і економіка працювала без проблем. Натомість нині, за його твердженням, після прибуття ще приблизно 400 тисяч осіб "реальні зарплати просіли на 30%".

Він зазначив, що існують професії, на які рідко погоджуються чехи — зокрема у сфері прибирання чи будівництва. Водночас Окамура наголосив, що працевлаштування іноземців має бути тимчасовим і можливим лише у випадку, якщо на вакансію не вдається знайти громадянина Чехії. За його словами, у разі зникнення потреби посвідки на проживання мають анульовуватися.

Політик також заявив, що його партія готує законодавчі зміни для посилення умов тимчасового захисту українців та правил проживання іноземців у Чехії. Він уточнив, що скасувати статус тимчасового захисту неможливо через відповідну директиву ЄС, однак правила можуть бути жорсткішими.

Окамура додав, що, на його думку, у Чехії вже «надто багато іноземців», зокрема у Празі. Раніше міністри від його політсили заявили, що голосуватимуть проти проєкту постанови, яка дозволила б українцям із тимчасовим захистом подати заявку на довгострокове проживання цього року.

Чехіябіженціукраїнці

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється