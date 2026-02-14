Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна потребує рішучої допомоги партнерів, бо росія не зупиниться – президент Чехії

14 лютого 2026, 18:31
Україна потребує рішучої допомоги партнерів, бо росія не зупиниться – президент Чехії
Тільки рішучі дії партнерів з підтримки України змусять росію піти на справжні переговори.

Президент Чехії Петр Павел, який неодноразово стверджував, що росія не має наміру зупиняти війну, підтвердив це на полях Мюнхенської конференції з безпеки. 

"Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог проти нас", — сказав він на "Українському ланчі" в суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки, який організував Фонд Віктора Пінчука, передає Інтерфакс-Україна.

Президент Чехії вже застерігав від перебільшеного оптимізму: три роки тому він стримано зустрів повідомлення про запланований контрнаступ ЗСУ.

"Мої колеги дивилися на мене з певною підозрою, що я підриваю український воєнний дух, але єдине, що я робив, - це застерігав від створення очікувань, які, якщо вони не справдяться, призведуть до розчарування з усіх боків", — зазначив президент Чехії.

Для того, щоб якомога швидше було встановлено мир, необхідні не тільки намагання України, але й рішучі кроки від її партнерів. Це означає якнайскоріше постачання необхідного військового спорядження та іншої підтримки. Необхідно це робити, щоб Україна не втрачала нових територій і могла оборонятися на місцях.

За його словами, якщо партнери зможуть зберегти цю підтримку або навіть збільшити її, і водночас бути дуже рішучими щодо посилення санкцій, особливо проти російського тіньового флоту, який транспортує нафту з росії, тоді можна створити умови для того, щоб росія зрозуміла, що не може досягти більшого успіху на фронті і що єдиний шлях — це переговори.

"Я не впевнений, що росія готова до цього ментально, і саме ми всі, включаючи, і насамперед, Сполучені Штати, повинні посилити навіть політичний тиск на росію, а не на Україну, бо це не приведе путіна до столу переговорів", — сказав президент Чехії.

