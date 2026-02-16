Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швидке завершення війни в Україні малоймовірне через позицію росії – президент Чехії

16 лютого 2026, 17:39
Швидке завершення війни в Україні малоймовірне через позицію росії – президент Чехії
росія поки не демонструє готовності домовлятися.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що укладення угоди про припинення війни в Україні в короткостроковій перспективі малоймовірне через відсутність готовності росії до компромісів.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Odkryto.

На запитання про ефективність переговорів Павел зазначив, що результат залежить від очікувань. Він підкреслив, що зближення позицій України, Європи та США є важливим досягненням, але росія поки не демонструє готовності домовлятися.

"Історія показує, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно вигідному становищі. Якщо це не так, сторона, яка має перевагу, зазвичай прагне продовжувати конфлікт", — наголосив Павел.

Президент Чехії закликав посилити економічний та політичний тиск на москву, щоб поставити росію у менш вигідне положення і стимулювати до компромісів.

