Швидке завершення війни в Україні малоймовірне через позицію росії – президент Чехії

росія поки не демонструє готовності домовлятися.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що укладення угоди про припинення війни в Україні в короткостроковій перспективі малоймовірне через відсутність готовності росії до компромісів.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Odkryto.

На запитання про ефективність переговорів Павел зазначив, що результат залежить від очікувань. Він підкреслив, що зближення позицій України, Європи та США є важливим досягненням, але росія поки не демонструє готовності домовлятися.

"Історія показує, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно вигідному становищі. Якщо це не так, сторона, яка має перевагу, зазвичай прагне продовжувати конфлікт", — наголосив Павел.

Президент Чехії закликав посилити економічний та політичний тиск на москву, щоб поставити росію у менш вигідне положення і стимулювати до компромісів.