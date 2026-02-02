Донька Келлога відреагувала на удар рф по автобусу

Вона висловилася про дії американських переговорників.

Президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який займається допомогою українцям, Меган Моббс заявила, що російський удар по автобусу з шахтарями у Дніпропетровській області є свідченням, що так звані мирні ініціативи росії не зменшують насильство, а супроводжуються новими воєнними злочинами.

Про це донька генерала у відставці Кіта Келлога, який був спецпредставником американського президента з питань України і росії, написала у соцмережі X.

"Ще одна жахлива трагедія. І причина № 16918, чому зараз вести переговори про документ про процвітання (угода про "процвітання" та повоєнне відновлення України на 800 мільярдів доларів між Києвом і Вашингтоном — ред.) є безглуздим і фантастичним.

Існує чіткий зв'язок між наростанням звірств із боку росії та переговорами. Доки американські переговорники не визнають цього і не покарають росію, фарс триватиме", — зазначила вона.