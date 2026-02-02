Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Донька Келлога відреагувала на удар рф по автобусу

02 лютого 2026, 08:24
Донька Келлога відреагувала на удар рф по автобусу
Фото: ДСНС України / Telegram
Вона висловилася про дії американських переговорників.

Президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який займається допомогою українцям, Меган Моббс заявила, що російський удар по автобусу з шахтарями у Дніпропетровській області є свідченням, що так звані мирні ініціативи росії не зменшують насильство, а супроводжуються новими воєнними злочинами.

Про це донька генерала у відставці Кіта Келлога, який був спецпредставником американського президента з питань України і росії, написала у соцмережі X.

"Ще одна жахлива трагедія. І причина № 16918, чому зараз вести переговори про документ про процвітання (угода про "процвітання" та повоєнне відновлення України на 800 мільярдів доларів між Києвом і Вашингтоном — ред.) є безглуздим і фантастичним.

Існує чіткий зв'язок між наростанням звірств із боку росії та переговорами. Доки американські переговорники не визнають цього і не покарають росію, фарс триватиме", — зазначила вона.

