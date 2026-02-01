Ворожий дрон влучив поряд з автобусом на Дніпропетровщині: є загиблі (оновлено)

За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Ворожий дрон влучив поряд зі службовим автобусом на Дніпропетровщині: за попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець уточнив , що російські терористи атакували вуглевидобувне підприємство, а також автобус з працівниками шахти, який здійснював позмінний трансфер. Росіяни застосували 4 БПЛА типу "Шахед".

Оновлено 18:49

Наразі відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією ДТЕК, також 7 шахтарів поранено.