Ворожий дрон влучив поряд з автобусом на Дніпропетровщині: є загиблі (оновлено)
01 лютого 2026, 18:52
Фото: ДСНС України / Telegram
За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали.
Ворожий дрон влучив поряд зі службовим автобусом на Дніпропетровщині: за попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець уточнив, що російські терористи атакували вуглевидобувне підприємство, а також автобус з працівниками шахти, який здійснював позмінний трансфер. Росіяни застосували 4 БПЛА типу "Шахед".
Оновлено 18:49
Наразі відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією ДТЕК, також 7 шахтарів поранено.