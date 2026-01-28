Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN

У російських заявах щодо мирних переговорів з'явився новий термін – "формула Анкориджа", який нібито відображає домовленості між путіним і Трампом під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні 2025 року. Агентство CNN звертає увагу, що жодних конкретних домовленостей на цьому саміті досягнуто не було. За його словами, постійно посилаючись на цю неіснуючу угоду, Москва намагається вибудувати альтернативну реальність у орвеллівському стилі та створити враження власної гнучкості, натомість представляючи Україну як головну перешкоду для миру і водночас приховуючи власне небажання йти на компроміси.

"Територіальне питання, яке є частиною "формули Анкориджа", звісно, має особливе значення для російської сторони", – заявив у понеділок прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що "наші переговорники продовжують відстоювати нашу позицію", пише CNN.

У коментарях, зроблених напередодні, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков також згадав про двосторонній саміт на Алясці в серпні минулого року, заявивши, що Москва прагне укласти мирну угоду, "яка повністю відповідає основним домовленостям, досягнутим президентами росії та США під час їхньої зустрічі в Анкориджі".

Але, наголошує CNN, цей широко розрекламований саміт не привів до жодних конкретних "домовленостей". Доти ніхто не говорив про "формулу Анкориджа". Трамп, стоячи пліч-о-пліч з путіним після їхніх серпневих переговорів в Анкориджі, чітко заявив, що "домовленості не буде, доки не буде домовленості".

Насправді, зазначає видання, спочатку здавалося, що цей саміт мав для росії зворотний ефект, оскільки Трамп дедалі більше розчаровувався у непоступливості Москви. Менш ніж через тиждень він опублікував у Truth Social допис, який здавався аргументом на користь того, щоб Україна атакувала цілі в росії. "Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника", – написав він.

Пізніше восени з'ясувалося, що Трамп посилив обмін розвідданими з Україною, щоб допомогти їй атакувати російські енергетичні об'єкти. Зрештою, нагадує CNN, наприкінці жовтня, коли плани щодо проведення чергового двостороннього саміту були відкладені (знову ж таки через те, що Кремль, здавалося, не бажав йти на компроміс), Білий дім запровадив санкції проти найбільших російських нафтових гігантів, "Лукойл" і "Роснєфть" – крок, на який навіть адміністрація Байдена не наважилася.

СNN підкреслює, що лише після появи в листопаді 28-пунктного мирного плану, який містив багато максималістських вимог Москви, тема Аляски знову почала звучати. У міру активізації переговорів між США та Україною, спрямованих на внесення змін до цього плану, міністр закордонних справ Сергій Лавров попередив, що будь-яка змінена угода повинна відображати "дух і букву Анкориджа".

Постійно посилаючись на цю неіснуючу угоду, як написали аналітики Інституту вивчення війни, росія прагне "скористатися невизначеністю щодо результатів американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року, щоб стверджувати, що на саміті було досягнуто спільного розуміння та домовленості між США і росією про припинення війни в Україні, і представити цю домовленість у вигідному для росії світлі, зокрема приховуючи власні зусилля росії, спрямовані на перешкоджання мирному процесу". Інакше кажучи, якщо росія зможе переконати людей, що на Алясці було укладено якусь угоду, це зробить її менш упертою і додасть ваги її твердженням, що саме Україна стоїть на заваді миру.

"Вони буквально створюють реальність на ходу, в орвеллівському стилі", – написав український військовий кореспондент Ілля Пономаренко на X, "розраховуючи на те, що середньостатистичний споживач російської масової пропаганди має концентрацію уваги на рівні рибки гупі". СNN також нагадує, що менш ніж місяць тому Москва без доказів звинувачувала Україну в нападі на одну з резиденцій путіна, саме тоді, коли переговори між США та Україною знову здавалися успішними. Пізніше ЦРУ дійшло висновку, що цього нападу не було.

Коли в п'ятницю журналіст запитав, чи означає "формула Анкориджа" контроль росії над усім Донбасом, відповідь Пєскова була показовою: "Ми не хочемо публічно заглиблюватися в деталі положень, що обговорюються. Я не можу і не буду обговорювати точну суть "формули Анкориджа", це було б недоцільно".

Як зазначає CNN, у вихідні представники Білого дому натякнули, що позиція росії за лаштунками переговорів є менш непохитною, ніж на публіці. "Зазвичай вони висувають максималістські вимоги, а потім дозволяють своїм приватним переговорним командам, знаєте, працювати з гнучкістю", – повідомив один із представників Білого дому. На запитання, що саме росія має на увазі під "формулою Анкориджа" і чи існує вона взагалі, речниця Білого дому Анна Келлі відповіла: "Вам слід запитати у них".

З поведінки Москви, зауважує CNN, важко зрозуміти, чи є вигадана "формула" проявом впевненості чи відчаю. За майже чотири роки повномасштабної війни російські війська змогли окупувати лише близько 20% території України (проти 7% до 2022 року), за даними Інституту вивчення війни, втративши при цьому близько 1,5 мільйона вбитими або пораненими, згідно з останніми оцінками Міністерства оборони Великої Британії. Минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте оцінив, що лише в грудні в Україні було вбито 30 000 росіян. Обіцянка Трампа закінчити війну за 24 години тепер є далеким спогадом.

Останні кілька тижнів, зазначає CNN, можливо, могли також поставити під сумнів розрахунки Кремля на те, що він може просто виграти час і зрештою або російські атаки, або тиск з боку Білого дому змусять Україну капітулювати. Жорсткі заходи Трампа у січні серйозно зашкодили інтересам Москви – посилення боротьби з тіньовим флотом, втрата ключового союзника в Латинській Америці після захоплення Ніколаса Мадуро, а тепер ще й перспектива американської нафтової блокади щодо іншого союзника – Куби.

Водночас, зауважує видання, команда Трампа минулого тижня знову була в Москві, забезпечивши путіну всі необхідні протокольні знаки уваги та фотосесії, щоб підкреслити його бажаний імідж супердержави.

Отже, наголошує СNN, незалежно від мотивації, бажання росії нагадати людям про червону доріжку, яку путін отримав на Алясці, чітко показує одне: взаємодія з США залишається потужним пропагандистським інструментом.

Джерело: CNN