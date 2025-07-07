Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN

Донедавна євроскептики, данці все більше готові покладатися на Європейський Союз, оскільки відчули небезпеку як зі Сходу, так і з Заходу. Вони вважають, що ЄС має бути готовим протистояти будь-якому тиску з боку росії чи США.

Тоді як Данія переймає головування в Європейському Союзі, датчани стають більш проєвропейськими, ніж будь-коли за останні два десятиліття. Цю зміна настроїв принаймні частково можна пов'язати з діяльністю президента США Дональда Трампа, йдеться у редакційній колонці CNN.

Як стверджує видання, опубліковане в березні данським щоденним виданням Berlingske опитування відкрило очі: 41% данців зараз вважають США загрозою. Також 92% респондентів "погоджуються" або "здебільшого погоджуються" з тим, що для забезпечення своєї безпеки скандинавська країна повинна більше покладатися на Євросоюз, ніж на США.

З огляду на нещодавні напруження між Вашингтоном і Копенгагеном CNN не вважає цю статистику дивною. Адже з моменту свого повернення до Білого дому Трамп часто й агресивно висловлювався про Гренландію, автономію Данії, заявляючи, що хотів би, щоб вона належала США. Віцепрезидент Джей Ді Венс та члени сім'ї Трампа здійснили те, що багато хто вважає провокаційними поїздками та заявами щодо найбільшого острова світу.

Після візиту Венса до військової бази США "Пітуффік" у Гренландії в березні, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула його твердження, що Данія не робить достатньо для оборони в Арктиці, назвавши свою країну "хорошим і сильним союзником".

Ще під час першого терміну президентства Трампа Гренландія була гарячою темою. У 2019 році він звинуватив Фредеріксен у "неприємних" і "абсурдних" заявах під час обговорення питання про острів.

Зниження довіри до Трампа

Відома данська аналітикиня з міжнародних відносин і колишня міністерка Лікке Фріс заявила CNN, що країна пережила "потрійний шок", який включає війну в Україні та вихід Великої Британії з ЄС. Однак найбільший шок спричинив Трамп. "Тепер ми маємо іншу Данію", – сказала вона.

У розмові з CNN із Копенгагена данська міністерка з європейських справ Марі Б'єрре висловила подібну думку – що друга адміністрація Трампа змінила погляд Данії як на США, так і на Євросоюз. "Ситуація в Данії та наше ставлення до Європи кардинально змінилися", – зазначила вона, не згадуючи безпосередньо імені президента США.

Політикиня також чітко дала зрозуміти, що Данія відчуває розчарування у своєму давньому союзнику. "Данія все ще хотіла б мати міцні відносини зі США, – сказала Б'єрре, – але у ситуації, коли Сполучені Штати все більше закриваються в собі... погрожують нам митами, а також критикують Європу, нашу свободу слова та багато інших речей. Звісно, у такій ситуації ми маємо бути сильнішими самі по собі". Вона додала: "Світовий порядок, яким ми його знаємо з часів Другої світової війни, змінюється, і ми маємо пристосуватися до нової геополітичної ситуації, в якій опинилися".

Крім того, міністерка згадала про історичні зв'язки та спільний досвід обох країн, висловивши певну фрустрацію, якщо не гнів, щодо того, як змінилися ці відносини. "Між США і Данією не можна було вкласти навіть аркуш паперу, ми завжди підтримували Сполучені Штати. Ми вступили у війну з нашими солдатами в Іраку та Афганістані... Коли ми бачимо, що нас, як країну, критикують за те, що ми не є хорошим союзником, це, звісно, впливає на нашу думку", – зазначила Б'єрре.

На душу населення Данія втратила другу за величиною кількість солдатів серед усіх партнерів коаліції під керівництвом США, які воювали в Афганістані. Загалом загинуло 43 данських солдати, що становить 7,82 смертей на мільйон громадян. Для порівняння, США втратили 7,96 солдатів на мільйон. "Раніше ми були дуже, дуже трансатлантичною країною.., але це різко змінилося, – сказала Фріс. – Зараз є відчуття... що ми просто не можемо йому довіряти". Вочевидь вона мала на увазі Трампа.

"Величезні" зміни в тональності

Зміна думки данців збігається з тим, що Данія прийняла на себе ротаційне 6-місячне головування в ЄС. Історично найпівденніша скандинавська країна була євроскептичною, ніколи не відчуваючи себе європейською в душі, сказала Фріс CNN. Вона описала це як підтримку транзакційних відносин із Брюсселем, заснованих на "прагматичній співпраці".

Данія давно турбується про втручання Євросоюзу у життя своїх громадян, особливо побоюючись за свій відносно нерегульований ринок праці. Вона має різні винятки з політики ЄС, зокрема не приєдналася до єврозони.

Політики та громадяни раніше побоювалися, що ЄС "стане занадто домінуючим і занадто потужним", але зараз "побоювання є абсолютно протилежними", зазначила Фріс. За її словами, данці вважають, що блок "занадто слабкий", щоб мати справу з путіним на сході та Трампом на заході. Фріс також охарактеризувала зміну тону прем'єр-міністерки як "значну", зазначивши, що раніше Фредеріксен була "дуже скептично налаштована щодо ЄС".

У червні Фредеріксен оголосила, що Данія виходить із так званої "Економної четвірки" – неформальної групи країн ЄС, яка наполягала на обмеженні спільних витрат, заявивши, що "найважливіше – це переозброїти Європу". Викладаючи пріоритети Данії на час головування в ЄС пізніше того ж місяця, вона повторила цю думку, сказавши: "Зараз, як ніколи раніше, Європа повинна активізуватися і об'єднатися. Ми маємо побудувати ще сильнішу Європу, більш безпечну Європу, де зможемо захистити наші демократії".

Як зазначає CNN, опитування, які проводяться двічі на рік на замовлення ЄС, демонструють чітку тенденцію до зростання довіри до Євросоюзу протягом останніх двох десятиліть: з 46% навесні 2005 року до 74% минулої весни. Більш різке зростання можна спостерігати під час першого терміну Трампа, після повномасштабного вторгнення росії в Україну та на початку другого терміну Трампа. Війна в Україні мала значний вплив на погляди данців на ЄС.

"Сам факт, що у нас на задньому дворі відбулася війна, створив абсолютно нову атмосферу навколо безпеки в Данії, люди стурбовані. Люди готуються зараз, бо бояться того, що може статися і з нашою власною безпекою", – зазначила Фріс. Своєю чергою Б'єрре наголосила, що під час головування Копенгагена в ЄС пріоритетом буде "сильніша Європа і мінливий світ", причому Європа приділятиме особливу увагу безпеці.

Отже, Данія бере на себе керівництво в Європі в час, коли серед її населення зростають проєвропейські настрої, а в Європі шириться усвідомлення того, що вона повинна робити більше, щоб стати на ноги. Проблема полягає в тому, що деякі з найактуальніших питань Європи – Україна, торгові тарифи та безпека – означають необхідність переговорів зі США та Трампом. А станом на зараз між ними, мабуть, не дуже багато любові.

Джерело: CNN