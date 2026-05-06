Помер засновник CNN Тед Тернер

06 травня 2026, 18:58
Його життя обірвалося у 87 років.

В середу, 6 травня, помер засновник телекомпанії CNN Тед Тернер. Йому було 87 років.

Про це оголосив телеканал CNN.

Тед Тернер був одним із найвпливовіших медіапідприємців ХХ століття та людиною, яка суттєво змінила світову телевізійну індустрію. Саме він у 1980 році заснував CNN – перший у світі цілодобовий новинний телеканал, що став символом нової епохи глобальних медіа та оперативної журналістики.

Окрім медіабізнесу, Тернер був відомий як активний філантроп і громадський діяч. Він створив United Nations Foundation, яка підтримує ініціативи ООН у сфері охорони здоров’я, клімату та сталого розвитку. Значну частину свого життя він присвятив екологічним проєктам і захисту довкілля.

Тернер також активно виступав за скорочення та повну ліквідацію ядерної зброї у світі, фінансуючи відповідні міжнародні ініціативи та аналітичні програми. Його діяльність у цій сфері зробила його однією з помітних фігур глобального антивоєнного руху.

Окрему частину його життя займав спорт: він був відомим яхтсменом і навіть вигравав престижні міжнародні регати. Крім того, Тернер інвестував у природоохоронні проєкти, зокрема відіграв важливу роль у відновленні популяції бізонів на американському Заході, підтримуючи великі природні резервації.

Тед Тернер залишив по собі масштабну спадщину: від трансформації світових медіа до впливу на екологічні та гуманітарні ініціативи, які й досі мають глобальне значення.

 
