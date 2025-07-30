Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN

Американське агентство CNN переповідає скандальну історію з Китаю, де влада і буддисти почали розслідування можливого зловживання своїм статусом настоятеля храму Шаолінь, який перетворив цей храм на велику бізнес-імперію.

Відомий китайський храм Шаолінь оголосив у неділю, що його настоятель перебуває під слідством за підозрою у розтраті коштів та "непристойних стосунках" з жінками, що поновило десятирічні звинувачення проти цього суперечливо відомого ченця, пише CNN.

Ші Юнсінь, відомий як "монах-генеральний директор" за свої підприємницькі зусилля, які перетворили буддійський монастир на комерційну імперію, підозрюється у кримінальних злочинах, включаючи розтрату та привласнення коштів проєктів і активів храму, йдеться в заяві керівництва храму.

59-річний монах також звинувачується в серйозному порушенні буддійських заповідей через "непристойні стосунки" з кількома жінками протягом тривалого періоду та народження принаймні однієї дитини.

Буддійські ченці в Китаї традиційно повинні складати обітницю безшлюбності. "Ші наразі перебуває під спільним розслідуванням декількох відомств. Більш детальна інформація буде оприлюднена в належний час", – додається в заяві.

Як зазначає CNN, заснований понад 1500 років тому в лісистих горах центрального Китаю, храм Шаолінь є як релігійною, так і культурною іконою, відомою своєю віковою традицією дзен-буддизму та шаоліньського кунг-фу – особливої форми китайських бойових мистецтв.

Ші, який став настоятелем храму Шаолінь у 1999 році і протягом двох десятиліть був членом китайського парламенту, часто з'являвся в центрі уваги ЗМІ. Відомий як перший китайський настоятель, який отримав ступінь магістра ділового адміністрування, він часто подорожував світом з iPhone в руці, зустрічаючись зі світовими лідерами та титанами промисловості – від покійних королеви Великої Британії Єлизавети II, президента Південної Африки Нельсона Мандели та Генрі Кіссінджера до генерального директора Apple Тіма Кука. У лютому Ші очолив делегацію ченців з храму Шаолінь до Ватикану, щоб зустрітися з Папою Франциском.

Втім, як зауважує CNN, неприємні заголовки переслідують буддійського ченця вже багато років – зокрема через те, що 2006 року він прийняв від місцевої влади автомобіль вартістю 1 мільйон юанів ($140 тисяч) як винагороду за сприяння розвитку туризму. У відповідь на громадський резонанс, що виник на той час, Ші заявив ЗМІ: "Ченці також є громадянами. Ми виконали свої обов'язки і зробили внесок у суспільство, тому цілком справедливо, що ми отримуємо винагороду".

Його зосередженість на просуванні бренду Шаолінь і перетворенні його на багатомільйонний бізнес викликала жорстку критику, особливо з боку деяких послідовників, які вважали надмірну комерціалізацію корупцією духовної цілісності релігійної інституції.

Як зазначає CNN, він влаштовував виступи з шаоліньського кунг-фу по всьому світу, ліцензував назву храму для мультфільмів, фільмів та відеоігор, а також створив бізнес-імперію, що включає видавничу діяльність, традиційну китайську медицину, розвиток туризму та нерухомість.

Зі свого боку, Ші захищає свої зусилля з комерціалізації бренду Шаолінь і його просування на світовому рівні. Після того, як у 2015 році він виписав чек на $3 млн австралійському місту для будівництва там філії Шаолінь, Ші Юнсінь сказав державній інформаційній агенції Сіньхуа: "Якщо Китай може імпортувати курорти Діснея, чому інші країни не можуть імпортувати монастир Шаолінь?" "Просування культури – це дуже почесна справа", – сказав тоді він.

Пізніше того ж року особа, яка назвала себе інсайдером Шаоліня, опублікувала в китайських соцмережах серію вибухових звинувачень, в яких Ші зображувався як розкрадач і бабій з позашлюбними дітьми.

За інформацією CNN, обвинувач додав документи, датовані кінцем 1980-х років, які нібито свідчать про те, що Ші був вигнаний з Шаоліня після крадіжки та інших звинувачень з боку його власного майстра. Серед документів, опублікованих в Інтернеті, було свідоцтво про народження одного з нібито позашлюбних дітей настоятеля, а також фотографії нібито матері та дитини.

Як зазначає CNN, ці звинувачення викликали гнівне заперечення з боку храму Шаолінь і розслідування з боку органів влади, що відповідають за релігійні справи в країні. На запитання BBC Chinese про ці звинувачення, Ші відповів: "Якби була якась проблема, вона б давно вийшла на поверхню".

У 2017 році влада закрила справу, посилаючись на недостатність доказів. Три роки по тому Ші був переобраний заступником голови Буддійської асоціації Китаю – державного органу, що здійснює нагляд за релігією, – посаду, яку він обіймає з 2002 року, згідно з державними ЗМІ.

У понеділок Буддійська асоціація Китаю заявила, що Ші був позбавлений свого сертифіката про висвячення – офіційного підтвердження кваліфікації ченця або черниці для вступу в монастирське життя.

"Дії Ші Юнсіна мають надзвичайно тяжкий характер, серйозно заплямовують репутацію буддійської спільноти та шкодять іміджу ченців, – заявила асоціація. – Буддійська асоціація Китаю рішуче підтримує та схвалює рішення розглянути справу Ші Юнсіна відповідно до закону".

Джерело: CNN