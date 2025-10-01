Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN

Американське CNN аналізує промову Трампа перед генералами та адміралами США у Квантіко, зазначаючи, що Трамп намагався втягнути військових до своєї політики та боротьби як з демократами, так і з іншими опозиційними рухами та інституціями, в тому числі і ЗМІ. Ці спроби розмити межу між політиками та військовими видання вважає зловісними.

Коли на початку місяця федеральний суддя розкритикував використання адміністрацією Трампа військових у Лос-Анджелесі, він додав малопомітну, але приголомшливу виноску, пише американське видання CNN. Після того як генерал-майор Нацгвардії Скотт Шерман приватно заперечив проти запланованої адміністрацією демонстрації сили в парку Макартура, у виносці зазначалося, що високопосадовець Департаменту внутрішньої безпеки Ґреґорі Бовіно взявся "ставити під сумнів лояльність Шермана до країни".

Шерман – ветеран Іраку з 30-річною вислугою, і ось політичний призначенець натякає, що він нелояльний лише за те, що поставив під сумнів плани адміністрації.

Ця сцена, на думку видання, уособлює політичний тиск, із яким стикаються військові лідери, тоді як Трамп просуває розгортання військ на території США і навіть заявляє, що американські міста можуть бути використані як "тренувальний майданчик" для військових, як він зробив у вівторок. Його разюча промова перед генералами й адміралами у Квантіко піднесла все це на новий рівень.

CNN ставить слушне і нагальне питання: чи підуть військові лідери беззастережно за надзвичайною авантюрою, яка, на думку критиків, включно з високопоставленими колишніми військовими з першого терміну Трампа, може призвести до конституційно руйнівної мілітаризації США? Сумніви щодо цього мають багато американців. Як зауважує видання, опитування газети New York Times та Siena College, оприлюднене у вівторок, показало, що багато хто боїться, що Трамп використає війська для залякування своїх політичних опонентів, ніж того, що злочинність вийде з-під контролю без залучення нацгвардійців.

Відтак у вівторок у Квантіко, за словами CNN, було багато питань щодо доволі незвичайного рішення міністра оборони Гегсета скликати генералів і адміралів з усього світу для презентації. Принаймні для Трампа ця подія виглядала як спроба залучити їх до своєї політичної програми.

У довгій і часто збивчій промові перед військовими посадовцями Трамп виголосив безліч фраз, значно доречніших для передвиборного мітингу, навіть попри те, що, за протоколом, офіційні особи сиділи мовчки. Він заглибився у значно перебільшені твердження, що "завершив" понад пів десятка воєн, і свої надії на Нобелівську премію миру. Президент вихваляв власні досягнення й неодноразово атакував демократів. Нічого з цього не відповідало нагоді звернення до аудиторії, яка має бути аполітичною, наголошує CNN.

Але найбільш шокуючим, на думку видання, було те, що Трамп, здавалося, намагався вербувати генералів і адміралів для свого внутрішнього "наведення порядку". Він і Гегсет намагалися налаштувати їх проти демократів, наукових кіл, нібито лівих радикалів і ЗМІ. Трамп припустив, що генерали та адмірали відіграватимуть вирішальну роль у його боротьбі з "внутрішнім ворогом" і можуть використовувати США як "полігон для тренувань".

"Ми переживаємо вторгнення зсередини, – сказав Трамп. – Нічим не відрізняється від іноземного ворога, але в багатьох аспектах складніше, бо вони не носять форму". Він додав: "У наших внутрішніх містах, про які ми будемо говорити, бо це тепер велика частина війни. Це велика частина війни". Далі він заявив: "Я сказав Піту: нам слід використати деякі з цих небезпечних міст як тренувальні майданчики для наших військових – Нацгвардії, але й армії. Бо дуже скоро ми вирушаємо до Чикаго. І Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Це дуже небезпечні місця. І ми наведемо там лад одне за одним. Це стане важливою частиною роботи для декого в цій залі. Це теж війна. Війна зсередини".

Як зазначає CNN, Трамп, який часто живиться енергією натовпу та взаємодією з ним, неодноразово намагався залучити генералів та адміралів до активнішої участі, мабуть прагнучи схвалення або принаймні чогось, що можна видати за нього. У якийсь момент він спитав, чи влаштовує їх його позиція: "вони плюють, ми б’ємо" щодо протестувальників.

Згодом він попросив підняти руки тих, хто вважає, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн "нікуди не годиться". Коли, як і слід було очікувати, ніхто не підняв руки, Трамп сприйняв це як схвалення свого вибору.

Промова Трампа пролунала після виступу Гегсета, який принаймні був вузько зосереджений на його військовій філософії. Він використав свій час, щоб підкреслити важливість загартованих "воїнів" і підвищення стандартів фізпідготовки та зовнішнього вигляду в Пентагоні.

Втім і презентація Гегсета була вкрай політизованою. Окрім багаторазових нападок на нібито "воук"-характер армії та на трансгендерних людей ("чуваки в сукнях", як висловився Гегсет), він намагався протиставити військове керівництво тим, що змалював як ліві інституції.

"Бачите, професори Ліги плюща ніколи нас не зрозуміють, і це нормально, бо вони ніколи не зможуть робити те, що робите ви, – сказав Гегсет генералам. – ЗМІ нас перекручуватимуть, і це нормально, бо в глибині душі вони знають: те, що вони можуть робити те, що роблять, завдяки вам".

Трамп так само прагнув протиставити генералів і адміралів демократам. "Вони не ставилися до вас із повагою, – сказав Трамп. – Вони демократи. Вони ніколи цього не роблять". Послання Трампа було: "Ми – ваші справжні політичні союзники. Ми на вашому боці, а вони – ні".

На думку CNN, це була разюча ерозія межі між військом і політикою та зловісна ілюстрація для тих, хто боїться спроб Трампа політизувати армію й того, до чого це може призвести.

Судячи з інших опитувань, схоже, американці з цим не згодні. Американцям загалом не подобається ідея Нацгвардії на їхніх вулицях чи на чиїхось іще. Але Трамп іде вперед. І, здається, у вівторок ішлося про те, щоб більше не було жодних генералів Шерманів.

"Якщо хочете аплодувати – аплодуйте", – сказав Трамп на початку промови, зауваживши, наскільки мовчазними були генерали й адмірали. Він додав жартівливим тоном: "Якщо вам не подобається те, що я кажу, можете вийти з кімнати. Щоправда, разом із цим зникнуть і ваше звання. І ваше майбутнє".

В іншій публікації CNN зазначається перелік неправдивих заяв Трампа генералам і адміралам.

Трамп хвалився, що США мають "найсильніше військо у світі", а потім неправдиво додав: "Ви ніколи не чули, щоб Байден так говорив. Він цього не говорить". Насправді Байден неодноразово про це заявляв.

Трамп неправдиво заявив, що Байден думав ліквідувати Космічні сили – рід військ, створений під час першого терміну Трампа.

Трамп розрекламував той факт, що він змусив членів військового альянсу НАТО пообіцяти витрачати 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону (до 2035 року), а потім неправдиво заявив: "Раніше це було 1%, потім ми довели цю цифру до 2% під час мого останнього терміну, і їм це не сподобалося". Трамп не був відповідальним за те, що НАТО встановило попередню ціль у 2%; цифра 2% була узгоджена міністрами оборони НАТО в 2006 році, а потім підтверджена в документах НАТО в 2014 році, за рік до того, як Трамп навіть розпочав свою президентську кампанію.

Трамп повторив своє звичне неправдиве твердження, що Байден "надав $350 млрд" допомоги Україні. Генеральний інспектор уряду США, який контролює федеральну допомогу Україні, стверджує, що станом на кінець червня 2025 року США надали близько $94 млрд (і виділили ще майже стільки ж), включаючи кошти, які були витрачені в США та в Європі, а не в самій Україні.

Трамп повторив своє неправдиве твердження, що він "завершив сім" воєн. Він навів як приклад війну між Демократичною Республікою Конго та Руандою, сказавши: "Я це зробив", а також згадав «Косово і Сербію» як інший приклад. По-перше, Трамп не поклав край конфлікту між Конго та Руандою. Мирна угода, укладена адміністрацією Трампа та підписана ДРК і Руандою в червні, не стосувалася коаліції повстанців, яку, як стверджується, підтримує Руанда і яка захопила територію на сході ДРК.

І хоча Трамп раніше заявляв, що запобіг спалаху нової війни між Сербією та Косово, ці країни не перебували у стані війни ні під час поточного терміну повноважень Трампа, ні під час його першого терміну, коли вони підписали угоду про економічну нормалізацію, укладену за посередництва адміністрації Трампа у 2020 році, тож він не міг її врегулювати.

Трамп повторив своє часте неправдиве твердження, що за часів Байдена Конго і Венесуела відкрили свої в'язниці, щоб якимось чином змусити в'язнів виїхати до США в якості мігрантів. Трамп ніколи не наводив жодних доказів на підтвердження цих тверджень, які не змогли підтвердити ані його власна президентська кампанія, ані Білий дім.

Трамп повторив своє неправдиве твердження, що за часів Байдена в країну в'їхало 25 мільйонів мігрантів. Цифра "25 мільйонів" є вигаданою; навіть попередня цифра Трампа "21 мільйон" була надмірним перебільшенням. Протягом грудня 2024 року, останнього повного місяця правління адміністрації Байдена, федеральний уряд зафіксував менше 11 мільйонів "зустрічей" з мігрантами по всій країні, включаючи мільйони, яких швидко вислали з країни.

Трамп повторив свою звичну брехню про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані", стверджуючи, що росія не вторглася б в Україну, "якби вибори не були сфальсифіковані". Не беручи до уваги гіпотетичні припущення щодо росії, Трамп чесно програв вибори 2020 року Байдену.

Трамп повторив свою звичну неправдиву цифру про смерті від наркотиків у США, сказавши: "Ми втратили 300 000 людей, які померли минулого року". Центр контролю та профілактики захворювань США повідомив на початку цього місяця, що за 2024 рік в США було зареєстровано 80 856 смертей від передозування (а оскільки дані є неповними, прогнозована загальна кількість становила 81 711).

Джерело: CNN