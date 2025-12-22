росія повідомила про уповільнення переговорів щодо України
Заступник міністра закордонних справ рф Сєргєй Рябков заявив про "повільний прогрес" після переговорів у Маямі щодо плану припинення війни в Україні.
Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Рябков зазначив, що перемовини між росією, Україною та спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом були продуктивними, але без суттєвих проривів через кілька ключових спірних питань.
Представники США та України охарактеризували зустрічі як "продуктивні та конструктивні".
Однак москва наполягає на включенні у будь-яку мирну угоду всього східного Донбасу, включно з територіями, які ще не перебувають під російським контролем, що Україна вважає неприйнятним.
Паралельно триває повільний та виснажливий наступ російських військ у Донецькій та Луганській областях. Обговорювані теми включають також південь України, Запорізьку АЕС та долю етнічних українців і росіян у обох країнах.
Джерела з боку США визнають, що прогрес у переговорах є, але остаточне мирне врегулювання поки що залишається невизначеним.