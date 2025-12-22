Польща за тиждень видворила два десятки українців

Загалом із країни зобов’язалися виїхати майже 180 іноземців.

Упродовж 15–21 грудня з Польщі на підставі рішень про зобов’язання повернутися виїхали майже 180 іноземців, серед яких були й громадяни України.

Про це в понеділок поінформувала Прикордонна служба Польщі в X (Twitter).

За даними відомства, добровільно країну найчастіше залишали громадяни Білорусі (27 осіб), Молдови (21) та Грузії (19).

Водночас у примусовому порядку Польщу покинули 24 громадяни України, 16 громадян Грузії та п’ятеро громадян Колумбії.

Як зазначають прикордонники, серед видворених були іноземці, засуджені за крадіжки, зберігання наркотиків або психотропних речовин, напади й побиття з тяжкими тілесними ушкодженнями, керування транспортом без посвідчення водія, а також особи, які сприяли незаконному перетину кордону.

У коментарі Polsat News Прикордонна служба Польщі повідомила, що з початку 2025 року майже 9200 іноземців залишили країну на підставі рішень про зобов’язання повернутися.

Раніше в грудні польські правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу, яка займалася незаконною легалізацією перебування іноземців; серед затриманих був громадянин України.