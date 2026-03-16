Польща може вийти з ЄС через політику президента Навроцького – Туск
16 березня 2026, 09:35
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вихід Польщі з Європейського Союзу є "реальною загрозою" через націоналістичну політику президента Кароля Навроцького та його партії.
Про це він написав у X.
За його словами, Польща близько до Polexit — терміну, який позначає вихід країни з ЄС. Назва з’явилася від іншого терміну — Brexit, що позначає вихід Великої Британії з блоку.
Туск заявив, що ультраправий політичний альянс "Конфедерація" і польська націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS), від якої балотувався і переміг на президентських виборах Навроцький, хоче виходу Польщі з Європейського Союзу. Він назвав це "катастрофою" для країни та заявив, що буде робити все, щоб цього не відбулося.
Заява польського прем’єра з’явилась після того, як нещодавно президент Навроцкий наклав вето на на 43,7 мільярда євро кредиту для зміцнення оборони Польщі в межах програми SAFE від Європейського Союзу. Навроцький пояснив вето тим, що кредит "буде обтяжувати наших дітей та онуків на багато років" і натомість запропонував альтернативу, проте польські політики зазначають, що відмова від підтримки блоку може свідчити про наміри відокремитись та вийти з ЄС.
Дональд Туск вважає, що рішення президента — це "відкритий антиєвропейський курс" і що такі дії можуть послабити позиції Польщі в ЄС.