Польща може вийти з ЄС через політику президента Навроцького – Туск

16 березня 2026, 09:35
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вихід Польщі з Європейського Союзу є "реальною загрозою" через націоналістичну політику президента Кароля Навроцького та його партії.
 
Про це він написав у X.
 
За його словами, Польща близько до Polexit — терміну, який позначає вихід країни з ЄС. Назва з’явилася від іншого терміну — Brexit, що позначає вихід Великої Британії з блоку.
 
Туск заявив, що ультраправий політичний альянс "Конфедерація" і польська націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS), від якої балотувався і переміг на президентських виборах Навроцький, хоче виходу Польщі з Європейського Союзу. Він назвав це "катастрофою" для країни та заявив, що буде робити все, щоб цього не відбулося.
 
Заява польського прем’єра з’явилась після того, як нещодавно президент Навроцкий наклав вето на на 43,7 мільярда євро кредиту для зміцнення оборони Польщі в межах програми SAFE від Європейського Союзу. Навроцький пояснив вето тим, що кредит "буде обтяжувати наших дітей та онуків на багато років" і натомість запропонував альтернативу, проте польські політики зазначають, що відмова від підтримки блоку може свідчити про наміри відокремитись та вийти з ЄС.
 
Дональд Туск вважає, що рішення президента — це "відкритий антиєвропейський курс" і що такі дії можуть послабити позиції Польщі в ЄС. 

 

Останні матеріали

Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об'єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Операція на кшталт
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
