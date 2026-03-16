Польща може вийти з ЄС через політику президента Навроцького – Туск

Заява польського прем’єра з’явилась після того, як нещодавно президент Навроцкий наклав вето на на 43,7 мільярда євро кредиту для зміцнення оборони Польщі в межах програми SAFE від Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вихід Польщі з Європейського Союзу є "реальною загрозою" через націоналістичну політику президента Кароля Навроцького та його партії.

Про це він написав у X.

За його словами, Польща близько до Polexit — терміну, який позначає вихід країни з ЄС. Назва з’явилася від іншого терміну — Brexit, що позначає вихід Великої Британії з блоку.

Туск заявив, що ультраправий політичний альянс "Конфедерація" і польська націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS), від якої балотувався і переміг на президентських виборах Навроцький, хоче виходу Польщі з Європейського Союзу. Він назвав це "катастрофою" для країни та заявив, що буде робити все, щоб цього не відбулося.