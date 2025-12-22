Україна розпочала виробництво власних систем ППО – Зеленський

Це зміцнить обороноздатність країни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже працює над створенням власних комплексів протиповітряної оборони та ракет до них, підкресливши стратегічне значення цього завдання для регіональної безпеки.

Про це глава держави повідомив під час урочистого заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

"Україна має зберігати лідерство в Європі за якістю та обсягами виробництва зброї. Маємо забезпечити ще один історичний результат – організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні, або разом із нашими ключовими сусідами. Це змінить баланс сил у регіоні. Це надскладне, стратегічне завдання, і ми його виконаємо", – сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент уточнив, що робота над власними системами ППО вже ведеться.

"Все залежить від технічних спроможностей наших фахівців. Швидко ППО не народжується, але ми близькі до відповідних результатів", – додав глава держави.

Він також наголосив, що Україна продовжить реалізацію контрактів із партнерами щодо постачання систем ППО через різні програми.