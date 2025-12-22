Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Помер британський співак Кріс Рі у віці 74 років

22 грудня 2025, 19:07
Помер британський співак Кріс Рі у віці 74 років
Wikipedia

Британський співак Кріс Рі, відомий своїми хітами, зокрема Driving Home For Christmas, помер у віці 74 років після нетривалої хвороби. 

Про це повідомив представник його родини, передає телеканал Sky News.

"З величезною скорботою ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого Кріса. Він мирно помер сьогодні у лікарні після нетривалої хвороби, в оточенні своєї родини", - йдеться у заяві від імені дружини та двох дітей Рі. 

Уродженець Мідлсбро, Кріс Рі здобув популярність наприкінці 1970-х років завдяки хітам Fool (If You Think It's Over), Let's Dance та The Road To Hell. Його дебютний альбом Whatever Happened To Benny Santini? вийшов у 1978 році, а пісня Fool (If You Think It's Over) була номінована на премію Греммі.

Альбом The Road To Hell (1989) зробив його однією з найбільших сольних зірок Великої Британії, а разом з Auberge (1991) очолив британські чарти.

Знаменита різдвяна пісня Driving Home For Christmas, що побачила світ у 1986 році, досі залишається популярною і цьогоріч звучить у різдвяній рекламі продуктів харчування M&S.

Через кілька років після того, як у 1994-му Рі діагностували рак, йому видалили підшлункову залозу, а у 2016 році він переніс інсульт.

 
Кріс Рісмерть

