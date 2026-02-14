Європа готує нові звинувачення проти кремля через отруєння Навального

У зразках тканин з тіла Навального виявили нейротоксичну речовину епібатидин.

Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція планують оприлюднити спільну заяву, в якій зазначать, що смерть російського опозиціонера Олексій Навальний в ув’язненні майже напевно стала наслідком отруєння.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, заява має бути оприлюднена 14 лютого. У ній ітиметься про те, що під час досліджень у лабораторіях кількох європейських країн у зразках тканин з тіла Навального виявили нейротоксичну речовину епібатидин.

Очікується, що документ міститиме прямі звинувачення на адресу росії та очільника кремля владімір путін. На думку авторів заяви, лише вище керівництво рф і спецслужби могли організувати отруєння політика в колонії з суворими заходами безпеки. Також наголошується, що саме кремль мав очевидні мотиви для усунення одного з найвідоміших критиків російської влади.

Крім того, п’ять держав планують передати свої висновки до Організація із заборони хімічної зброї, підкресливши, що росія, ймовірно, не знищила повністю свої запаси хімічної зброї, всупереч міжнародним зобов’язанням.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року російська пенітенціарна служба повідомила про смерть Навального у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі рф.

Після його смерті Європейський Союз запровадив нові санкції проти близько 20 осіб, відповідальних за порушення прав людини в росії, зокрема у зв’язку з цією справою. Додаткові обмеження також застосувала Канада.