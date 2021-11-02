ЄС почав роботу над новими санкціями проти РФ через Навального

ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Bloomberg від двох дипломатів, знайомих з обговоренням.

За їхніми словами, посли ЄС обговорили каральні заходи на зустрічі в середу. Жодна з країн-членів не заперечувала проти цієї пропозиції, сказав один зі співрозмовників видання.

Представник Європейської комісії Петер Стано відмовився коментувати обговорення, але додав, що робота над можливими діями триває.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррелль заявив у вівторок, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції, і що він "висуне конкретні пропозиції".

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Нагадаємо, що ЄС вимагає у Росії негайно звільнити Навального