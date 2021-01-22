ЄС вимагає у Росії негайно звільнити Навального

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Москву в четвер негайно звільнити отруєного опозиційного політика Алексєя Навального, затриманого в минулі вихідні, коли він повернувся в Росію з Німеччини.

Пресконференція була присвячена головній темі зустрічі лідерів ЄС - боротьбі з коронавірусом, але Мішель почав спілкування з пресою, торкнувшись теми затримання Навального, повідомляє "Європейська правда".

"Ми засуджуємо його затримання російською владою. Права пана Навального повинні повністю і безумовно поважатися. Ми закликаємо Росію негайно його звільнити", - сказав Мішель.

Мішель сказав журналістам, що під егідою Організації із заборони хімічної зброї необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування того, що трапилося з Навальним.

Нагадаємо, що раніше Навальний заявляв, що 17 січня повертається в Росію, після прибуття до ауеропорту його одразу арештували.