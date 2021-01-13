Навальний заявляє, що 17 січня повертається в Росію

Навальний також заявив, що йому «не дуже цікаві» дії "слуг Путіна", які "фабрикують нові кримінальні справи" проти нього

Опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що 17 січня повертається в Росію незважаючи на погрози з боку російських правоохоронців.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Інстаграм Навального.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити ... 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победа" (російський лоукостер - ред.). Зустрічайте" ,- написав політик.

Навальний також заявив, що йому «не дуже цікаві» дії "слуг Путіна", які "фабрикують нові кримінальні справи" проти нього.