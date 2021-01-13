ПОЛІТИКА НОВИНИОпозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що 17 січня повертається в Росію незважаючи на погрози з боку російських правоохоронців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навальний заявляє, що 17 січня повертається в Росію
Навальний також заявив, що йому «не дуже цікаві» дії "слуг Путіна", які "фабрикують нові кримінальні справи" проти нього
Фото: Wonderzine
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Інстаграм Навального.
"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити ... 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победа" (російський лоукостер - ред.). Зустрічайте" ,- написав політик.
Навальний також заявив, що йому «не дуже цікаві» дії "слуг Путіна", які "фабрикують нові кримінальні справи" проти нього.
Нагадаємо, що 20 серпня 2020 року Навального госпіталізували з отруєнням.
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13 01 2021 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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