У Сербії підтвердили смерть працівника військової компанії у москві: чекають відповідь рф

17 грудня 2025, 10:47
У Сербії підтвердили смерть працівника військової компанії у москві: чекають відповідь рф
Фото: Укрінформ
Особа була працівником військової компанії Jugoimport SDPR.

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що Сербія досі очікує від росії офіційної інформації про смерть представника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича, який у листопаді був знайдений мертвим у москві. 

Про це він заявив в інтерв’ю сербскій радіо- та ТБ службі РТС.

Вучич зазначив, що має більше інформації, ніж було опубліковано, проте її недостатньо для висновків, і він не хоче робити спекуляції. За його словами, під час свого другого терміну Куртич був представником Jugoimport SDPR.

''Ми чекаємо на відповідь від російської влади. Було надіслано офіційні запити та вимоги. Відомо, що зникли певні жорсткі диски та інші речі, але це не обов’язково пов’язано з подією. Це може бути й рутинною процедурою встановлення особи'', - сказав Вучич.

Президент Сербії висловив сподівання, що найближчим часом Росія надасть результати судово-медичної експертизи, і пообіцяв «боротися за те, щоб правда стала відомою».

 
