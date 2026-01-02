Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Найбільший НПЗ Індії відновив закупівлі нафти з рф

02 січня 2026, 12:29
Найбільший НПЗ Індії відновив закупівлі нафти з рф
Фото: ria.ru
Reliance Industries відновила імпорт майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. поновила закупівлі російської нафти після перерви, спричиненої санкціями США проти найбільших нафтових компаній росії. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів нафти Urals, уже прямують до найбільшого нафтопереробного комплексу Індії Джамнагар. За даними аналітичної компанії Kpler, вантажі мають надійти на початку січня.

Важливо, що російська сира нафта буде перероблена на паливо для внутрішнього ринку Індії, а не на експорт.

Reliance припинила закупівлі російської нафти після внесення Роснефти та Лукойлу до чорного списку США, проте компанія продовжувала купувати нафту в інших постачальників. 

Раніше Роснефть була основним постачальником нафти для заводу, забезпечуючи поставки до 500 тисяч барелів на день за строковою угодою.

 
РосіяІндіяНПЗ

