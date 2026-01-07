Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Після повалення Мадуро США послаблять санкції проти Венесуели — CNBC

07 січня 2026, 18:35
Після повалення Мадуро США послаблять санкції проти Венесуели — CNBC
Фото з вільних джерел
Венесуельська нафта мала б потрапити до Китаю, але буде перенаправлена ​​до США.

Після повалення режиму Ніколаса Мадуро американські санкції проти Венесуели будуть послаблені, а продажі венесуельської нафти до США триватимуть невизначений термін.

Про це повідомляє CNBC, посилаючись на джерела.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела передасть від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти, яка буде продаватися за ринковими цінами. Ці гроші, за його словами, будуть контролюватися ним, як президентом Сполучених Штатів Америки, щоб "забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів". 

За даними джерел журналістів, це лише перший транш, і продажі триватимуть невизначений термін. Санкційна нафта мала б потрапити до Китаю, але буде перенаправлена ​​до США.

