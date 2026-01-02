МОК не планує повертати росію на зимову Олімпіаду-2026

Олімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого.

російські спортсмени не зможуть представляти свою країну на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії навіть у разі досягнення мирної угоди між росією та Україною.

Про це заявила президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, переда Reuters.

За її словами, на цьому етапі рішення МОК залишається незмінним: російські та білоруські спортсмени можуть бути допущені до Ігор лише в індивідуальному статусі та без національної символіки.

Ковентрі наголосила, що навіть можливе завершення війни не вплине на чинні правила допуску до зимової Олімпіади-2026.

Також очільниця МОК заявила, що проведення Олімпійських ігор у кількох містах, як це робить Італія, може стати новою нормою для майбутніх змагань. За її словами, Ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо слугуватимуть важливим орієнтиром для наступних олімпійських проєктів.

