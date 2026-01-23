Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Берлін скептично оцінює готовність москви припинити війну

23 січня 2026, 17:03
Берлін скептично оцінює готовність москви припинити війну
Фото: з вільного доступу
У ФРН скептично оцінюють наміри Росії на мирних переговорах.

Німеччина висловила сумніви в тому, що Москва буде готова піти на компроміс, щоб покласти край війні в Україні, під час тристоронніх переговорів, які відбуваються в Об'єднаних Арабських Еміратах між представниками України, росії та США.

Про це повідомляє The Guardian.

"Все ще залишаються серйозні питання щодо того, наскільки росія дійсно готова відмовитися від своїх максималістських вимог", — заявив речник уряду Штеффен Майєр незабаром після того, як москва чітко дала зрозуміти, що все ще вимагає від Києва виведення військ з Донбасу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки — історичний документ — для нашої держави готова до підписання. Зараз Київ чекає на рішення президента США Дональда Трампа щодо того, коли та де це відбудеться.

НімеччинавійнаДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленськийросія окупанти

