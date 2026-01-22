Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей

У перші дні 2026 року 20 українських дітей — переселенців з прифронтових регіонів та дітей, чиї батьки зараз боронять Україну на фронті, — вирушили у Мілан, Сан-Себастьян та Париж, щоб здійснити свою футбольну мрію.

Міжнародний соціальний проєкт "Королівська подорож", ініційований Betking Foundation, що входить до складу King Group, та реалізований спільно із Ла Ліга, провідною футбольною лігою Іспанії, дав шанс українським дітям побачити великий європейський футбол зсередини і повірити у власні сили.

Мілан: стадіон "Сан-Сіро" як урок історії та гордості для українських дітей

Першою зупинкою подорожі був легендарний стадіон "Сан-Сіро" в Мілані. Діти пройшли тими ж коридорами, що й зірки ФК "Мілан" та ФК "Інтер", відчули атмосферу роздягалень і навіть посиділи на тренерській лаві. Але найсильнішим враженням став вихід на історичний газон, який бачать мільйони.

У музеї ФК "Мілан" екскурсія перетворилася на урок національної гордості. Серед численних трофеїв діти побачили бутси та форму легендарного українця Андрія Шевченка. Цей момент став наочним доказом: українці можуть бути серед найсильніших гравців світового футболу.

Сан-Себастьян: вихід на поле Ла Ліги та підтримка міжнародної спільноти

У Сан-Себастьяні стадіон "Реале Арена" став майданчиком одного з ключових етапів подорожі. На матчі Ла Ліги між ФК "Реал Сосьєдад" та ФК "Атлетико" (Мадрид) діти вийшли на поле разом із гравцями під час передстартової церемонії. Кілька хвилин у центрі великого футболу дали їм відчуття приналежності до професійного середовища та досвід, який формує впевненість, амбіцію і віру у власний потенціал — саме такі моменти відкривають дітям горизонти, які раніше здавалися недосяжними.

У Ла Лізі також відзначають значущість підтримки українських дітей. "Футбол — це глобальна мова, яка виходить далеко за межі спорту. Ми хочемо, щоб діти з України відчули підтримку міжнародної спільноти і розуміли: навіть у найскладніші часи у них є можливості для розвитку, а мрії можна перетворювати на реальність. Ця подорож показує, що спорт здатний надихати, об’єднувати та відкривати нові горизонти", — зазначає виконавчий директор Ла Ліга Хорхе де ла Вега.

Париж: "Парк де Пренс" і нові горизонти

Фінальною зупинкою став стадіон "Парк де Пренс" у Парижі — домашня арена ПСЖ. Діти побачили стадіон з ракурсу гравців, а не вболівальників, і для багатьох це стало моментом переосмислення власних мрій.

Прогулянка до Ейфелевої вежі, всесвітнього символу амбіцій та досягнень, стала логічним завершенням подорожі. Під її конструкцією діти загадували бажання, усвідомлюючи, що будь-яка велика мрія починається з першого сміливого кроку.

Віра, партнерство й довгостроковий ефект

За словами Павла Журила, засновника Betking Foundation, "Королівська подорож" — це не разова ініціатива, а частина довгострокової стратегії інвестицій у дітей, спрямованої на розвиток їхньої впевненості та віри у власні можливості.

"Ми переконані: підтримка дітей — це свідоме вкладення у майбутнє України. Коли маленькі діти виходять на поле поруч із професійними футболістами на переповненому стадіоні, народжується впевненість, яка залишається з ними на все життя і відкриває нові горизонти можливостей", — підкреслює Павло Журило.

Повертаючись додому, 20 українських дітей везли не просто сувеніри та фотографії. Вони забрали з собою відчуття приналежності до великого світу, натхнення та усвідомлення: горизонти можливостей ширші, а власний потенціал значно більший, ніж здавалося. "Королівська подорож" підтвердила: одна можливість, один вихід на поле або навіть коротка зустріч із легендою можуть стати поштовхом, який назавжди змінює життєвий шлях.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.

Про Ла Ліга

Ла Ліга — найбільша футбольна екосистема у світі. Це приватна спортивна асоціація, до складу якої входять 20 клубів/SAD LALIGA EA SPORTS та 22 клуби LALIGA HYPERMOTION, що організовують професійні футбольні змагання в Іспанії. З понад 247 мільйонами підписників на 16 платформах і 20 мовами, Ла Ліга має штаб-квартиру в Мадриді (Іспанія) та володіє найрозгалуженішою міжнародною мережею серед усіх спортивних організацій — присутня у 34 країнах через 10 офісів. Ла Ліга активно втілює соціальні ініціативи через власний Фонд і стала першою професійною футбольною лігою у світі, яка започаткувала турнір для гравців з інтелектуальними порушеннями — LALIGA GENUINE Moeve.