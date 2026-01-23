Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони України уразили нафтобазу в Пензенській області та РЛС в окупованому Криму – Генштаб

23 січня 2026, 16:09
Сили оборони України уразили нафтобазу в Пензенській області та РЛС в окупованому Криму – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
У Генштабі підкреслили, що ця нафтобаза була задіяна в забезпеченні російської окупаційної армії.

Сили оборони України у п’ятницю, 23 січня, завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупаційних військ, зокрема по нафтобазі в Пензенській області рф та радіолокаційній станції на тимчасово окупованій території Криму.

Про це у Telegram повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в межах планомірного зниження наступальних можливостей і воєнно-економічного потенціалу противника було уражено нафтобазу "Пензанефтепродукт" у Пензенській області росії. На об’єкті зафіксували пожежу, масштаби збитків наразі уточнюються. У Генштабі підкреслили, що ця нафтобаза була задіяна в забезпеченні російської окупаційної армії.

Крім того, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Криму — в районі населеного пункту Фрунзе.

Також удари було завдано по місцях зосередження живої сили противника на тимчасово окупованій території Донецької області та в Бєлгородській області рф. Інформація щодо втрат уточнюється.

У Генштабі нагадали, що Сили оборони України системно завдають ударів по об’єктах, задіяних у забезпеченні армії рф енергоресурсами, логістикою, засобами ППО та виробництвом безпілотників, з метою послаблення бойових можливостей ворога.

